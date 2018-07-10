Во время матча Бразилия - Мексика энергопотребление «Самара Арены» превысило три тысячи киловатт
Инфраструктура Чемпионата мира по футболу работает без сбоев, и болельщики в полной мере могут насладиться атмосферой спортивного праздника.
При этом задействованы огромные мощности электроэнергии. Только во время матча Бразилия - Мексика потребление стадиона «Самара Арена» превысило 3,42 тысячи киловатт.
Руководитель управления энергетики министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадим Маслов отметил подрядчиков, которые помогли реализовать эту задачу. Подготовку внешних сетей электроснабжения осуществили АО «Самарская сетевая компания» и ПАО «МРСК Волги». В частности, надежность электроснабжения стадиона «Самара Арена» обеспечивают специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Самарские распределительные сети».
Подготовка к ЧМ-2018 потребовала от энергетиков выполнить серьезные и очень ответственные задачи по переустройству существующих сетей и строительству новых. Ключевая роль в энергоснабжении спортивных и инфраструктурных объектов была отведена филиалу «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети»: от строительства главного питающего центра для «Самара Арены» до обеспечения бесперебойного электроснабжения стадиона во время матчей.
Маслов напомнил, что подготовка энергосистемы Самары к мировому первенству стартовала в 2013 году. Первые пуски объектов прошли два года назад. Заместитель директора - главный инженер «Самарских распределительных сетей» Александр Панчиков рассказал, что с 2016 по 2018 год самарский филиал «МРСК Волги» провел масштабную работу по подготовке к Чемпионату. Были отремонтированы подстанции и линии электропередач. Но главное - введена в строй подстанция 110/10 кВ «Стадион». Это главный питающий центр «Самара Арены», а также других спортивных объектов и прилегающей инфраструктуры.
- От нее проложены кабельные линии ко всем ключевым объектам спортплощадки. Освещение, кондиционеры, насосы, телекоммуникационные устройства, компьютеры - все завит от подстанции «Стадион». Мы построили ее всего за полтора года и запустили даже раньше оговоренного срока, - уточнил Панчиков.
В пуске подстанции «Стадион» 14 ноября 2017 года в режиме видеоконференции принял участие Президент России Владимир Путин.
За надежность электроснабжения стадиона «Самара Арена» во время матчей отвечали специалисты «Самарских распределительных сетей». В период Чемпионата эксплуатация энергосистемы происходила по усиленной схеме. С 7 июня за электроснабжение «Самара Арены» и других спортивных и инфраструктурных объектов, задействованных в ЧМ по футболу, отвечали более 300 энергетиков: оперативные дежурные, специалисты по релейной защите и автоматике, связисты, ремонтный персонал, кабельщики, бригады обеспечения резервных источников электроснабжения и многие другие. В специально созданном ситуационно-аналитическом центре ведется круглосуточный мониторинг оперативной обстановки. Энергетики находятся в постоянном контакте с персоналом стадиона «Самара Арена» и готовы оказать помощь в любое время.
В электроснабжении других спортивных и инфраструктурных объектов ЧМ-2018 в Самаре всего задействовано 11 подстанций филиала «Самарские распределительные сети». Они являются питающими центрами фан-зоны на площади имени Куйбышева, базы в Тольятти, где жила и тренировалась швейцарская сборная, гостиниц для команд и судей, «последней мили» у тадиона и других объектов.
Распределительную электросетевую инфраструктуру на площадке вокруг стадиона формировала АО «Самарская сетевая компания». К концу 2017 года было построено 11 подстанций, проложено около 180 километров магистральных кабельных линий и подключено 95 объектов суммарной мощностью 12,4 МВт.
Также «ССК» осуществлено энергоснабжение основной фан-зоны на площади имени Куйбышева. Там проложено 17 километров линий, установлены две современные подстанции и 16 распределительных щитов.
В итоге площадь имени Куйбышева может быть обеспечена мощностью свыше 1 МВт по постоянной схеме. Это позволило подключить к электроснабжению не только оборудование, обеспечивающее радио- и видеотрансляции, но и различные точки по обеспечению комфорта болельщиков: фудкорты, сувенирные лавки, пункты оказания медицинской помощи и многое другое.
При этом задействованы огромные мощности электроэнергии. Только во время матча Бразилия - Мексика потребление стадиона «Самара Арена» превысило 3,42 тысячи киловатт.
Руководитель управления энергетики министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадим Маслов отметил подрядчиков, которые помогли реализовать эту задачу. Подготовку внешних сетей электроснабжения осуществили АО «Самарская сетевая компания» и ПАО «МРСК Волги». В частности, надежность электроснабжения стадиона «Самара Арена» обеспечивают специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Самарские распределительные сети».
Подготовка к ЧМ-2018 потребовала от энергетиков выполнить серьезные и очень ответственные задачи по переустройству существующих сетей и строительству новых. Ключевая роль в энергоснабжении спортивных и инфраструктурных объектов была отведена филиалу «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети»: от строительства главного питающего центра для «Самара Арены» до обеспечения бесперебойного электроснабжения стадиона во время матчей.
Маслов напомнил, что подготовка энергосистемы Самары к мировому первенству стартовала в 2013 году. Первые пуски объектов прошли два года назад. Заместитель директора - главный инженер «Самарских распределительных сетей» Александр Панчиков рассказал, что с 2016 по 2018 год самарский филиал «МРСК Волги» провел масштабную работу по подготовке к Чемпионату. Были отремонтированы подстанции и линии электропередач. Но главное - введена в строй подстанция 110/10 кВ «Стадион». Это главный питающий центр «Самара Арены», а также других спортивных объектов и прилегающей инфраструктуры.
- От нее проложены кабельные линии ко всем ключевым объектам спортплощадки. Освещение, кондиционеры, насосы, телекоммуникационные устройства, компьютеры - все завит от подстанции «Стадион». Мы построили ее всего за полтора года и запустили даже раньше оговоренного срока, - уточнил Панчиков.
В пуске подстанции «Стадион» 14 ноября 2017 года в режиме видеоконференции принял участие Президент России Владимир Путин.
За надежность электроснабжения стадиона «Самара Арена» во время матчей отвечали специалисты «Самарских распределительных сетей». В период Чемпионата эксплуатация энергосистемы происходила по усиленной схеме. С 7 июня за электроснабжение «Самара Арены» и других спортивных и инфраструктурных объектов, задействованных в ЧМ по футболу, отвечали более 300 энергетиков: оперативные дежурные, специалисты по релейной защите и автоматике, связисты, ремонтный персонал, кабельщики, бригады обеспечения резервных источников электроснабжения и многие другие. В специально созданном ситуационно-аналитическом центре ведется круглосуточный мониторинг оперативной обстановки. Энергетики находятся в постоянном контакте с персоналом стадиона «Самара Арена» и готовы оказать помощь в любое время.
В электроснабжении других спортивных и инфраструктурных объектов ЧМ-2018 в Самаре всего задействовано 11 подстанций филиала «Самарские распределительные сети». Они являются питающими центрами фан-зоны на площади имени Куйбышева, базы в Тольятти, где жила и тренировалась швейцарская сборная, гостиниц для команд и судей, «последней мили» у тадиона и других объектов.
Распределительную электросетевую инфраструктуру на площадке вокруг стадиона формировала АО «Самарская сетевая компания». К концу 2017 года было построено 11 подстанций, проложено около 180 километров магистральных кабельных линий и подключено 95 объектов суммарной мощностью 12,4 МВт.
Также «ССК» осуществлено энергоснабжение основной фан-зоны на площади имени Куйбышева. Там проложено 17 километров линий, установлены две современные подстанции и 16 распределительных щитов.
В итоге площадь имени Куйбышева может быть обеспечена мощностью свыше 1 МВт по постоянной схеме. Это позволило подключить к электроснабжению не только оборудование, обеспечивающее радио- и видеотрансляции, но и различные точки по обеспечению комфорта болельщиков: фудкорты, сувенирные лавки, пункты оказания медицинской помощи и многое другое.
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