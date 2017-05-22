Во время Последнего звонка в центре Самары ограничат движение

Как сообщает горадминистрация, с 14:00 до 15:00 25 мая для движения закрывается участок по ул. Ленинградской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького.Кроме того, с 20:00 24 мая до 15:00 25 мая будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участках по ул. Галактионовской от ул. Некрасовской до ул. Венцека и по ул. Ленинградской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького.