Во время Чемпионата мира по футболу РЖД пустит в Самару дополнительные поезда
В дни мирового первенства ежедневный пассажиропоток увеличится до 10 тысяч человек. Такие цифры назвал в четверг, 27 июля, на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным гендиректор АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петр Иванов.
По его словам, уже сейчас компания прорабатывает график движения дополнительных поездов, в которых впервые в истории чемпионатов мира страна-организатор взяла на себя обязательства по бесплатной перевозке болельщиков.
- Опыт, который у нас есть, позволяет нам более точно планировать график движения поездов. Мы также понимаем, какие мероприятия необходимо осуществить, в том числе по промежуточным остановкам. И здесь для нас важно взаимодействие с правительством области с точки зрения правильной и корректной оценки спроса на эти перевозки, - сказал Петр Иванов.
Николай Меркушкин попросил при составлении расписания обязательно учесть, что в Самаре решающий, третий матч группового этапа проведет сборная России. Интерес к этому матчу будет колоссальный, заверил глава региона.
- Болельщики на матч сборной России приедут из разных городов. Это надо учесть, - сказал он.
Отметим, окончательный график движения поездов и транзитных остановок будет готов к концу декабря - началу января после проведения официальной жеребьевки группового этапа ЧМ-2018.
На встрече также обсудили планы по расширению сети пассажирских перевозок. Петр Иванов сказал, что ФПК намерено расширить и туристическое направление, в частности, компания готова развивать детский туризм.
Кроме того, ФПК и КбшЖД планируют расширить маршрутную сеть дневных экспрессов. Помимо поездов Самара - Пенза и Уфа - Самара - Саратов, может появиться прямое сообщение с Оренбургом и Саранском. Есть заинтересованность и в развитии казанского и ульяновского направлений.
По его словам, уже сейчас компания прорабатывает график движения дополнительных поездов, в которых впервые в истории чемпионатов мира страна-организатор взяла на себя обязательства по бесплатной перевозке болельщиков.
- Опыт, который у нас есть, позволяет нам более точно планировать график движения поездов. Мы также понимаем, какие мероприятия необходимо осуществить, в том числе по промежуточным остановкам. И здесь для нас важно взаимодействие с правительством области с точки зрения правильной и корректной оценки спроса на эти перевозки, - сказал Петр Иванов.
Николай Меркушкин попросил при составлении расписания обязательно учесть, что в Самаре решающий, третий матч группового этапа проведет сборная России. Интерес к этому матчу будет колоссальный, заверил глава региона.
- Болельщики на матч сборной России приедут из разных городов. Это надо учесть, - сказал он.
Отметим, окончательный график движения поездов и транзитных остановок будет готов к концу декабря - началу января после проведения официальной жеребьевки группового этапа ЧМ-2018.
На встрече также обсудили планы по расширению сети пассажирских перевозок. Петр Иванов сказал, что ФПК намерено расширить и туристическое направление, в частности, компания готова развивать детский туризм.
Кроме того, ФПК и КбшЖД планируют расширить маршрутную сеть дневных экспрессов. Помимо поездов Самара - Пенза и Уфа - Самара - Саратов, может появиться прямое сообщение с Оренбургом и Саранском. Есть заинтересованность и в развитии казанского и ульяновского направлений.
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