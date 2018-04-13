Во время ЧМ-2018 в Самару могут приехать около 1,5 тысяч болельщиков из Швейцарии

Это произойдет, если сборная Швейцарии дойдет до 1/8 или 1/4 финала.



Столицу региона с официальным визитом посетила дипмиссия Швейцарии. Делегация во главе с генеральным консулом, советником посольства Швейцарии в РФ Пьером Шабло и атташе посольства Ханной Милушкой осмотрела объекты спортивной и культурной инфраструктуры предстоящего Чемпионата мира по футболу. Дипломаты побывали на тренировочной площадке «Энергия», стадионе «Самара Арена», познакомились с достопримечательностями областной столицы.



- Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до 1/8 и ¼ финала. В этом случае Самару могут посетить от 500 до 1,5 тысяч швейцарских болельщиков, - резюмировал дипломат.