Во время ЧМ-2018 в Самару могут приехать около 1,5 тысяч болельщиков из Швейцарии
Это произойдет, если сборная Швейцарии дойдет до 1/8 или 1/4 финала.
Столицу региона с официальным визитом посетила дипмиссия Швейцарии. Делегация во главе с генеральным консулом, советником посольства Швейцарии в РФ Пьером Шабло и атташе посольства Ханной Милушкой осмотрела объекты спортивной и культурной инфраструктуры предстоящего Чемпионата мира по футболу. Дипломаты побывали на тренировочной площадке «Энергия», стадионе «Самара Арена», познакомились с достопримечательностями областной столицы.
- Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до 1/8 и ¼ финала. В этом случае Самару могут посетить от 500 до 1,5 тысяч швейцарских болельщиков, - резюмировал дипломат.
Столицу региона с официальным визитом посетила дипмиссия Швейцарии. Делегация во главе с генеральным консулом, советником посольства Швейцарии в РФ Пьером Шабло и атташе посольства Ханной Милушкой осмотрела объекты спортивной и культурной инфраструктуры предстоящего Чемпионата мира по футболу. Дипломаты побывали на тренировочной площадке «Энергия», стадионе «Самара Арена», познакомились с достопримечательностями областной столицы.
- Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до 1/8 и ¼ финала. В этом случае Самару могут посетить от 500 до 1,5 тысяч швейцарских болельщиков, - резюмировал дипломат.
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