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Во время ЧМ-2018 самыми популярными приложениями у туристов стали Google Maps и "Прибывалка 63"

Современные технологии пришли на помощь гостям Самары во время ЧМ-2018.

Используя их, иностранцы ориентировались в городе, находили интересные места и делились впечатлениями со своими земляками. Особенно резко активность интернет-пользователей возрастала во время матчей на стадионе «Самара Арена». Об этом рассказал руководитель регионального департамента информационных
технологий Станислав Казарин.

Телекоммуникационную инфраструктуру тщательно подготовили к турниру. На «Самара Арене» и на площади имени Куйбышева установили оборудование, обеспечивающее устойчивую сотовую связь, мобильный интернет и Wi-Fi.

- Эти сервисы успешно будут работать и после Чемпионата. Даже в пиковые моменты - во время матчей - уровень сервиса был довольно высоким. Нагрузка на сеть возрастала до 200 процентов, - пояснил Казарин.

В Самаре предусмотрели несколько способов получения важной информации. Во-первых, создали цифровую карту, которую использовали при обустройстве гостевых маршрутов. На ней - здания с фотографиями, характеристиками и информацией о ремонте. В программе отображаются примерно 4000 зданий.

Во-вторых, специалисты изучили активность иностранных ресурсов по отношению к Самаре. Они посмотрели, о чем чаще всего пишут болельщики, и постарались на форумах и сайтах разместить информацию на трех языках: где находится стадион, что можно на него проносить, а что нет и так далее.

В-третьих, для иностранцев продумали навигацию по городу. Для этого создали карты Google Maps, на которые добавили точки общественного питания, остановки транспорта, туалеты и другие важные объекты.

Для того чтобы упростить передвижение по городу, туристы пользовались сайтом транспортного оператора и приложением «Прибывалка 63». С помощью QR-кода, размещенного на остановочных павильонах, пользователь легко загружает приложение на смартфон и смотрит прогноз прибытия транспорта. При этом информация подается на том языке, который установлен в смартфоне.

- У «Прибывалки» сейчас примерно 200 тысяч пользователей. В день они делают около одного миллиона запросов. Приложением на английском и на испанском языке пользуются около тысячи человек. Плюс ко всему с помощью этого ресурса мы рассылали важные новости, - пояснил руководитель проектной группы, занимающейся «Прибывалкой», Андрей Чернов.

Основным способом общения болельщиков являются, конечно, социальные сети. Например, в специальной группе на платформе WhatsApp - около двух сотен человек. Специалисты отслеживают сообщения, оперативно отвечают на вопросы. В основном они касаются передвижения между городами и телефонной связи.

- Также многие спрашивали, какая будет культурная программа в Самаре, можно ли организовать рыбалку на Волге, где лучше всего остановиться, как снять квартиру. Мы пытались решить все эти вопросы, никого не оставили без внимания, - сказал Казарин.  
Дата: 10 июля 2018 , 10:42
168
Автор текста: Жанна Скокова
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