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Во время ЧМ-2018 первый корпус областной библиотеки на проспекте Ленина работать не будет

Книги можно будет взять в здании на Мичурина, 58.

С 6 июня по 17 июля в первом корпусе Самарской областной универсальной научной библиотеки на проспекте Ленина, 14а не будут принимать читателей. В здании будет работать городской пресс-центр Чемпионата мира по футболу. Обслуживание читателей возобновится с 18 июля.

Книги из фонда областной библиотеки во время ЧМ-2018 можно будет взять на Мичурина, 58. 
Дата: 15 мая 2018 , 13:25
178
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: vk.com/samara_oblbibl
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