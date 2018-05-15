Во время ЧМ-2018 первый корпус областной библиотеки на проспекте Ленина работать не будет

С 6 июня по 17 июля в первом корпусе Самарской областной универсальной научной библиотеки на проспекте Ленина, 14а не будут принимать читателей. В здании будет работать городской пресс-центр Чемпионата мира по футболу. Обслуживание читателей возобновится с 18 июля.Книги из фонда областной библиотеки во время ЧМ-2018 можно будет взять на Мичурина, 58.