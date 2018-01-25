Во время ЧМ-2018 налоговая инспекция проконтролирует процесс сдачи жилья туристам
Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале «Россия-24. Самара».
В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ важной темой является обеспечение туристов жильем. Этот процесс, по словам главы региона, будет контролироваться со стороны налоговой инспекции в части уплат налогов с такого рода дохода. То есть потенциальным арендаторам уже сейчас нужно задуматься, оформить соответствующие документы, чтобы потом не попасть в неприятную ситуацию.
- Для малого и среднего бизнеса это хорошая возможность получить доход, вложить силы в свое дело и продолжать развивать предпринимательские способности. Я хотел бы обратиться сейчас к представителям бизнеса в сфере гостиничных, туристических услуг, общественного питания с просьбой о серьезной подготовке к ЧМ-2018. Мы будем создавать необходимые условия, но все зависит от вас, - сказал Дмитрий Азаров.
В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ важной темой является обеспечение туристов жильем. Этот процесс, по словам главы региона, будет контролироваться со стороны налоговой инспекции в части уплат налогов с такого рода дохода. То есть потенциальным арендаторам уже сейчас нужно задуматься, оформить соответствующие документы, чтобы потом не попасть в неприятную ситуацию.
- Для малого и среднего бизнеса это хорошая возможность получить доход, вложить силы в свое дело и продолжать развивать предпринимательские способности. Я хотел бы обратиться сейчас к представителям бизнеса в сфере гостиничных, туристических услуг, общественного питания с просьбой о серьезной подготовке к ЧМ-2018. Мы будем создавать необходимые условия, но все зависит от вас, - сказал Дмитрий Азаров.
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