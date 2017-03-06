Во время ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» будет работать 28 медбригад

Об этом рассказал главный врач на стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в Самаре Армен Бенян.



Также во время матчей будут работать 18 медицинских пунктов, а у арены будут дежурить 11 машин «скорой помощи», из которых семь – реанимобили С-класса.



- Мы рассматриваем вопросы, связанные с медицинским обеспечением как на стадионе, так и на маршрутах возможной эвакуации нуждающихся в госпитализации – это больницы им. Середавина и им. Пирогова, – сказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. – Конечно, с учетом того, что на «Самара Арене» будут находиться 45 000 тысяч человек, плюс – команды и организаторы, а сами матчи вызывают массу спортивных эмоций, переживаний, стадион становится местом, где медицинская безопасность крайне важна. Все практики, которые будут наработаны во время подготовки к ЧМ-2018, закупленное новое оборудование, модернизированные отделения больниц будут использоваться для жителей Самарской области.

