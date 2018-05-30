Во время ЧМ-2018 маломобильные граждане cмогут парковать авто около стадиона

Как сообщили sgpress.ru в оргкомитете «Россия-2018», в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу стоянка машин около стадиона "Самара Арена" будет ограничена. Проехать можно будет только при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться представителям СМИ, участникам соревнований, ВИП-гостям, партнерам, персоналу, медработникам.Зрители во время матчей припарковаться около стадиона не смогут. Исключение составляют маломобильные граждане. Они должны получить транспортные пропуска для проезда в билетных центрах.Остальные болельщики смогут доехать до стадиона на специальных автобусах и скоростном трамвае. Проезд бесплатный.