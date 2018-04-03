Во время ЧМ-2018 ГИМС будет круглосуточно патрулировать Волгу
Прошедшая в Самаре выставка «Рыбалка, охота и активный отдыхна Волге» как всегда собрала огромное количество профессионалов и любителей. В течение четырех дней один за другим проходили авторские семинары, мастер-классы, презентации экстремальных маршрутов, встречи с интересными людьми и представителями органов власти.
Последних особенно часто спрашивали, будут ли наложены ограничения на движение на парусных, моторных судах по рекам Волге и Самаре во время проведения игр Чемпионата мира по футболу.
В субботу в обсуждении этой темы участвовали представители Федерации парусного спорта Самары и Государственной инспекции по маломерным судам. Федерация в течение лета ежегодно проводит несколько соревнований. Они не только собирают знатоков болельщиков, но и становятся украшением волжской акватории: поднятые паруса над рекой - один из наших символов. План парусных регат на предстоящее лето сверстан. Но не отменят ли их в связи с особыми условиями и ограничениями на время Чемпионата в июне-июле?
Старший государственный инспектор по маломерным судам управления ГИМС МЧС России по Самарской области Юрий Щербаков сообщил: указания по дополнительным ограничениям для движения парусно-моторных судов на период Чемпионата из главка пока не поступали. Если в ближайшее время будут объявлены какие-либо особые условия, это до экипажей сразу доведут.
Но точно известно, что владельцам судов придется строго и неукоснительно, без всяких скидок, выполнять уже существующие правила. Они определены постановлением губернской думы «О правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Самарской области» от 28 апреля 2009 года и последующими дополнениями, изменениями к этому документу.
Представитель ГИМС подчеркнул: на время Чемпионата «волжская вольница» на воде исключается. В течение июня-июля будет идти интенсивное круглосуточное патрулирование. Инспекторскому составу уже выдают под такой график работы спальные мешки. В минувшее лето ГИМС практиковала рейды вместе с сотрудниками полиции, в предстоящем сезоне совместная деятельность по пресечению самых разных нарушений будет продолжена.
Владельцам судов напомнили, что они, согласно правилам, несут полную ответственность за безопасность своих экипажей и пассажиров. Если во время Чемпионата они собираются брать на борт для прогулок по Волге гостей нашего города, то безопасность надо гарантировать стопроцентную, полностью исключить какие бы то ни было происшествия. И, само собой, своим поведением, гостеприимством блюсти марку, не запятнать имидж Самары.
Что касается запланированных на лето традиционных регат, график которых обнародовал член президиума Федерации парусного спорта Самары Александр Компаниец, если они будут согласованы в установленном порядке, то праздники парусного спорта состоятся.
Из постановления губернской думы «О правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Самарской области»
«На акватории от Студеного оврага до ухвостья острова Рождественский маломерные суда должны следовать за пределами правой кромки судового хода.
Для подхода к левому (городскому) берегу городского округа Самара и отхода от него выделяются трассы пересечения судового хода в следующих местах: выше первого верхнего причала «Барбошина поляна» на 300 метров в устье оврага; ниже спуска улицы Советской Армии на 250 метров; ниже причала грузовой переправы под спуском улицы Лейтенанта Шмидта на 200 метров; против устья реки Самары.
Пересечение судового хода производится под углом, близким к прямому, и в возможно короткий срок, без создания помех для идущих судов по судовому ходу. Движение по реке Самаре осуществляется от устья до железнодорожного моста как вверх, так и вниз только вдоль левого берега под левобережный несудоходный пролет автодорожного моста».
Последних особенно часто спрашивали, будут ли наложены ограничения на движение на парусных, моторных судах по рекам Волге и Самаре во время проведения игр Чемпионата мира по футболу.
В субботу в обсуждении этой темы участвовали представители Федерации парусного спорта Самары и Государственной инспекции по маломерным судам. Федерация в течение лета ежегодно проводит несколько соревнований. Они не только собирают знатоков болельщиков, но и становятся украшением волжской акватории: поднятые паруса над рекой - один из наших символов. План парусных регат на предстоящее лето сверстан. Но не отменят ли их в связи с особыми условиями и ограничениями на время Чемпионата в июне-июле?
Старший государственный инспектор по маломерным судам управления ГИМС МЧС России по Самарской области Юрий Щербаков сообщил: указания по дополнительным ограничениям для движения парусно-моторных судов на период Чемпионата из главка пока не поступали. Если в ближайшее время будут объявлены какие-либо особые условия, это до экипажей сразу доведут.
Но точно известно, что владельцам судов придется строго и неукоснительно, без всяких скидок, выполнять уже существующие правила. Они определены постановлением губернской думы «О правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Самарской области» от 28 апреля 2009 года и последующими дополнениями, изменениями к этому документу.
Представитель ГИМС подчеркнул: на время Чемпионата «волжская вольница» на воде исключается. В течение июня-июля будет идти интенсивное круглосуточное патрулирование. Инспекторскому составу уже выдают под такой график работы спальные мешки. В минувшее лето ГИМС практиковала рейды вместе с сотрудниками полиции, в предстоящем сезоне совместная деятельность по пресечению самых разных нарушений будет продолжена.
Владельцам судов напомнили, что они, согласно правилам, несут полную ответственность за безопасность своих экипажей и пассажиров. Если во время Чемпионата они собираются брать на борт для прогулок по Волге гостей нашего города, то безопасность надо гарантировать стопроцентную, полностью исключить какие бы то ни было происшествия. И, само собой, своим поведением, гостеприимством блюсти марку, не запятнать имидж Самары.
Что касается запланированных на лето традиционных регат, график которых обнародовал член президиума Федерации парусного спорта Самары Александр Компаниец, если они будут согласованы в установленном порядке, то праздники парусного спорта состоятся.
Из постановления губернской думы «О правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Самарской области»
«На акватории от Студеного оврага до ухвостья острова Рождественский маломерные суда должны следовать за пределами правой кромки судового хода.
Для подхода к левому (городскому) берегу городского округа Самара и отхода от него выделяются трассы пересечения судового хода в следующих местах: выше первого верхнего причала «Барбошина поляна» на 300 метров в устье оврага; ниже спуска улицы Советской Армии на 250 метров; ниже причала грузовой переправы под спуском улицы Лейтенанта Шмидта на 200 метров; против устья реки Самары.
Пересечение судового хода производится под углом, близким к прямому, и в возможно короткий срок, без создания помех для идущих судов по судовому ходу. Движение по реке Самаре осуществляется от устья до железнодорожного моста как вверх, так и вниз только вдоль левого берега под левобережный несудоходный пролет автодорожного моста».
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