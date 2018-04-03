03 апреля 2018 года,
23:35
$ 57.28    70.6   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Во время ЧМ-2018 ГИМС будет круглосуточно патрулировать Волгу

Прошедшая в Самаре выставка «Рыбалка, охота и активный отдыхна Волге» как всегда собрала огромное количество профессионалов и любителей. В течение четырех дней один за другим проходили авторские семинары, мастер-классы, презентации экстремальных маршрутов, встречи с интересными людьми и представителями органов власти.

Последних особенно часто спрашивали, будут ли наложены ограничения на движение на парусных, моторных судах по рекам Волге и Самаре во время проведения игр Чемпионата мира по футболу.

В субботу в обсуждении этой темы участвовали представители Федерации парусного спорта Самары и Государственной инспекции по маломерным судам. Федерация в течение лета ежегодно проводит несколько соревнований. Они не только собирают знатоков болельщиков, но и становятся украшением волжской акватории: поднятые паруса над рекой - один из наших символов. План парусных регат на предстоящее лето сверстан. Но не отменят ли их в связи с особыми условиями и ограничениями на время Чемпионата в июне-июле?

Старший государственный инспектор по маломерным судам управления ГИМС МЧС России по Самарской области Юрий Щербаков сообщил: указания по дополнительным ограничениям для движения парусно-моторных судов на период Чемпионата из главка пока не поступали. Если в ближайшее время будут объявлены какие-либо особые условия, это до экипажей сразу доведут.  

Но точно известно, что владельцам судов придется строго и неукоснительно, без всяких скидок, выполнять уже существующие правила. Они определены постановлением губернской думы «О правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Самарской области» от 28 апреля 2009 года и последующими дополнениями, изменениями к этому документу.

Представитель ГИМС подчеркнул: на время Чемпионата «волжская вольница» на воде исключается. В течение июня-июля будет идти интенсивное круглосуточное патрулирование. Инспекторскому составу уже выдают под такой график работы спальные мешки. В минувшее лето ГИМС практиковала рейды вместе с сотрудниками полиции, в предстоящем сезоне совместная деятельность по пресечению самых разных нарушений будет продолжена.

Владельцам судов напомнили, что они, согласно правилам, несут полную ответственность за безопасность своих экипажей и пассажиров. Если во время Чемпионата они собираются брать на борт для прогулок по Волге гостей нашего города, то безопасность надо гарантировать стопроцентную, полностью исключить какие бы то ни было происшествия. И, само собой, своим поведением, гостеприимством блюсти марку, не запятнать имидж Самары.

Что касается запланированных на лето традиционных регат, график которых обнародовал член президиума Федерации парусного спорта Самары Александр Компаниец, если они будут согласованы в установленном порядке, то праздники парусного спорта состоятся.

Из постановления губернской думы «О правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Самарской области»

«На акватории от Студеного оврага до ухвостья острова Рождественский маломерные суда должны следовать за пределами правой кромки судового хода.

Для подхода к левому (городскому) берегу городского округа Самара и отхода от него выделяются трассы пересечения судового хода в следующих местах: выше первого верхнего причала «Барбошина поляна» на 300 метров в устье оврага; ниже спуска улицы Советской Армии на 250 метров; ниже причала грузовой переправы под спуском улицы Лейтенанта Шмидта на 200 метров; против устья реки Самары.

Пересечение судового хода производится под углом, близким к прямому, и в возможно короткий срок, без создания помех для идущих судов по судовому ходу. Движение по реке Самаре осуществляется от устья до железнодорожного моста как вверх, так и вниз только вдоль левого берега под левобережный несудоходный пролет автодорожного моста».
Дата: 3 апреля 2018 , 10:48
232
Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самарцам расскажут, что объединяет русскую и французскую поэзию
3 апреля 2018
157
Самарцам расскажут, что объединяет русскую и французскую поэзию
Футбольный Кубок мира привезут в Самару спецрейсом из Екатеринбурга
3 апреля 2018
175
Футбольный Кубок мира привезут в Самару спецрейсом из Екатеринбурга
На площади Куйбышева начали монтировать сцену фестиваля болельщиков ЧМ-2018
3 апреля 2018
357
На площади Куйбышева начали монтировать сцену фестиваля болельщиков ЧМ-2018
У гостиницы Lotte устанавливают ограждения
3 апреля 2018
196
У гостиницы Lotte устанавливают ограждения
В Театре кукол смонтировали оборудование в зрительных залах
3 апреля 2018
181
В Театре кукол смонтировали оборудование в зрительных залах
Где чаще всего бьются самарские водители
3 апреля 2018
1384
Где чаще всего бьются самарские водители
На пересечении Юных Пионеров и Каховской установят светофор
3 апреля 2018
223
На пересечении Юных Пионеров и Каховской установят светофор
В дни матчей ЧМ-2018 из Тольятти в Самару пустят дополнительные автобусы
3 апреля 2018
284
В дни матчей ЧМ-2018 из Тольятти в Самару пустят дополнительные автобусы
Год французской журналистки в Самаре: русская зима, особенные мужчины и восхитительный рассольник
3 апреля 2018
266
Год французской журналистки в Самаре: русская зима, особенные мужчины и восхитительный рассольник
Лента новостей
3 апреля 2018 , 17:57
175
Футбольный Кубок мира привезут в Самару спецрейсом из Екатеринбурга
Он будет находиться в нашем городе 13 и 14 мая.
3 апреля 2018 , 17:04
357
На площади Куйбышева начали монтировать сцену фестиваля болельщиков ЧМ-2018
Завершить работы планируют к 25 апреля.
3 апреля 2018 , 16:57
196
У гостиницы Lotte устанавливают ограждения
Также продолжаются работы по отделке фасада здания и внутренней отделке помещений. 
3 апреля 2018 , 19:39
157
Самарцам расскажут, что объединяет русскую и французскую поэзию
12 апреля в 18:00 в «Горький Центр» (Самарский литературный музей им. Максима...
3 апреля 2018 , 15:27
195
Открыт прием заявок на конкурс изобретений по энергосбережению
В понедельник, 2 апреля, открылся прием заявок и конкурсных работ на IV областной конкурс...
3 апреля 2018 , 14:53
181
В Театре кукол смонтировали оборудование в зрительных залах
На 80% смонтированы инженерные сети, полностью выполнены строительно-монтажные работы.
3 апреля 2018 , 12:55
230
Самара получила 22 новых автомобиля скорой помощи
Технику закупили в связи с подготовкой к ЧМ-2018.
3 апреля 2018 , 12:50
349
Из Волгаря до площади Революции запустили новый автобусный маршрут
Автобус будет следовать от улицы Солженицына по Осетинской, Казачьей, Шоссейной, Главной и...
3 апреля 2018 , 12:47
223
Самара и Тольятти смогут одновременно принять около 30 тысяч болельщиков во время ЧМ-2018
Большая часть из них будет жить в гостиницах и на базах отдыха. 
3 апреля 2018 , 12:25
223
На пересечении Юных Пионеров и Каховской установят светофор
Этот участок, по данным городской ГИБДД, был в 2017 году одним из самых аварийных в Самаре.
Все новости
Календарь
Апрель  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 29 30 31 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Выбор читателей
Выбор редакции
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
6 марта 2018
3554
1
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
2946
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
5 марта 2018
2646
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
8 марта 2018
2514
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
В Самарской области в ДТП на
5 марта 2018
2098
В Самарской области в ДТП на "уфимке" погибли три человека
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
566
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
5 марта 2018
1568
Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
5 марта 2018
1269
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
5 марта 2018
920
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
В Самарской области в ДТП на
5 марта 2018
2098
В Самарской области в ДТП на "уфимке" погибли три человека
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.