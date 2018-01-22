Внутренние помещения Дома промышленности отремонтируют после Чемпионата мира по футболу

Сейчас идет реставрация фасада здания.



Дом промышленности (ул. Куйбышева, 145) является объектом культурного наследия регионального значения и находится в аварийном состоянии.



Как сообщил sgpress.ru представитель подрядчика ООО «Спецрестстрой», сейчас идут подготовительные работы к реставрации фасада: устанавливаются строительные леса и забор. После этого специалисты приступят к основным работам, а в апреле начнется покраска окон и фасада. Будущий цвет здания сейчас согласовывается с областным министерством культуры. Предположительно, дом будет серо-голубым.



В первую очередь приведут в порядок фасад на углу улиц Куйбышева и Красноармейской. Эти работы должны завершить до конца мая – к Чемпионату мира по футболу. Фасад здания с "дворовой" стороны закроют баннерами на время Чемпионата. Во время ЧМ-2018 работы проводиться не будут. После мундиаля планируется сначала отремонтировать фасад с внутренней стороны здания и внутренние помещения. По словам подрядчика, весь ремонт займет 2-3 года.