Властям Самары вернули право штрафовать нарушителей правил благоустройства
Во вторник, 4 июля, Самарская губернская дума в двух чтениях приняла поправки в закон об административных правонарушениях. Их разработали по предложению администрации Самары. Теперь управляющие компании, не желающие работать качественно и в срок, снова будут наказывать рублем.
Почти год они могли работать, не опасаясь ответственности. 11 октября 2016 года Самарский областной суд признал недействующей статью 10.4 областного закона №115-ГД «Об административных правонарушениях», принятого в 2007 году. Это решение пришлось на руку недобросовестным управляющим компаниям, ведь города и районы губернии потеряли возможность влиять на исполнение собственных правил благоустройства и других норм. То есть, к примеру, за мусор во дворах мэрия Самары наказать УК уже не могла.
Раньше за такие нарушения полагались немалые штрафы. Если правила не соблюдались, то в случае первого нарушения физическим лицам грозил штраф до 4 тысяч рублей, должностным лицам – до 8 тысяч рублей, юридическим лицам – от 5 до 20 тысяч рублей. Если после первого наказания представители административных комиссий Самары замечали тот же мусор во дворах вновь, то штрафы были уже выше – для физлиц – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 5 до 30 тысяч рублей. Подобная система наказаний стимулировала управляющие организации работать ответственно и качественно.
Решение областного суда, поддержанное впоследствии Верховным Судом РФ, оспорить было уже нельзя. Но мэрия Самары сделала ход конем. Правовое управление администрации подготовило и направило в Самарскую губернскую думу инициативу дополнить закон № 115-ГД новой статьей под номером 4.25 вместо ставшей недействительной статьи 10.4. Поправки вновь устанавливают на территории Самарской области административную ответственность за нарушение установленных мэрией правил благоустройства города.
Выписывать компаниям штрафы и предупреждения, как и прежде, будут самарские районные административные комиссии, сообщила sgpress.ru разработчик проекта поправок – заместитель руководителя управления правовой экспертизы администрации Самары Анастасия Емельянова.
- Ключевое отличие статьи 4.25 от статьи 10.4 в том, что ответственность устанавливается только за нарушение правил благоустройства, а не всех муниципальных правовых актов. То есть речь идет об очистке и содержании территории города в чистоте, о содержании фасадов зданий и других работ по благоустройству. Необходимо дисциплинировать управляющие компании и граждан. Это особенно важно в преддверие Чемпионата мира по футболу 2018 года, - отметила Анастасия Емельянова.
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