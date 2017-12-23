Власти реализуют новые подходы при обеспечении многодетных семей земельными участками

Не всегда многодетные семьи имеют возможность построить дом на выделенном им земельном участке. Это дорогостоящий проект. Дмирий Азаров рассказал о позитивном опыте одного из российских регионов, с которым он познакомился во время работы в Совете Федерации.- Там людям предложили следующий вариант: выделенные земельные участки консолидируют, передают застройщику, а застройщик предоставляет семьям готовые квартиры. Этот вариант мы рассмотрим для реализации в нашем регионе, - сказал Азаров.