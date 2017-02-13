Власти расширят меры соцподдержки граждан, которые в ней остро нуждаются
При распределении по новой системе большинства социальных выплат в регионе будут учитываться принципы адресности и нуждаемости.
Напомним, в Самарской области различные соцвыплаты получают около 1,6 млн человек. В регионе объем соцподдержки - 15 млрд рублей - это максимальная сумма среди всех субъектов РФ (за исключением Москвы).
Всего в губернии 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из них ранее учитывались принципы адресности и нуждаемости. Ранее одинаковые суммы соцпомощи получали и те, кто остро нуждается, и люди с более высокими доходами. Теперь средства бюджета направлены на поддержку жителей, оказавшихся за чертой бедности или в тяжелой жизненной ситуации.
Для 13 тысяч многодетных семей размер компенсации услуг ЖКХ увеличен до 50%. Многодетные семьи, воспитывающие приемных детей, начнут получать компенсацию на жилищно-коммунальные услуги, на проезд учащихся, а также получат право на бесплатные лекарства. Сиротам по окончании школы будут выплачиваться «подъемные». Опекунам и приемным родителям увеличат выплаты. Вырастет более чем в 3 раза размер социального пособия для более 60 тысяч человек, оказавшихся за чертой бедности (с доходом ниже прожиточного минимума).
Дополнительные средства на эти нужды будут изысканы, в первую очередь, за счет сокращения расходов на органы власти в регионе. Эти затраты сократятся только в 2017 году почти на 3 млрд рублей.
Новые принципы соцподдержки подробно и наглядно представлены в видеоролике.
Напомним, в Самарской области различные соцвыплаты получают около 1,6 млн человек. В регионе объем соцподдержки - 15 млрд рублей - это максимальная сумма среди всех субъектов РФ (за исключением Москвы).
Всего в губернии 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из них ранее учитывались принципы адресности и нуждаемости. Ранее одинаковые суммы соцпомощи получали и те, кто остро нуждается, и люди с более высокими доходами. Теперь средства бюджета направлены на поддержку жителей, оказавшихся за чертой бедности или в тяжелой жизненной ситуации.
Для 13 тысяч многодетных семей размер компенсации услуг ЖКХ увеличен до 50%. Многодетные семьи, воспитывающие приемных детей, начнут получать компенсацию на жилищно-коммунальные услуги, на проезд учащихся, а также получат право на бесплатные лекарства. Сиротам по окончании школы будут выплачиваться «подъемные». Опекунам и приемным родителям увеличат выплаты. Вырастет более чем в 3 раза размер социального пособия для более 60 тысяч человек, оказавшихся за чертой бедности (с доходом ниже прожиточного минимума).
Дополнительные средства на эти нужды будут изысканы, в первую очередь, за счет сокращения расходов на органы власти в регионе. Эти затраты сократятся только в 2017 году почти на 3 млрд рублей.
Новые принципы соцподдержки подробно и наглядно представлены в видеоролике.
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