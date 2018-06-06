Власти могут компенсировать расходы компании, достраивающей долевку на Тухачевского

ЖК «Альбатрос» практически готов к вводу в эксплуатацию, однако застройщику ООО СК «Новый Город» требуется 2,5 млн рублей на окончание работ, в том числе 1,5 млн рублей на получение заключения о соответствии от Стройнадзора, но денег у него нет.Во вторник, 5 июня, Дмитрий Азаров провел рабочую встречу по вопросам проблемных объектов долевого строительства на территории Самарской области. В качестве решения по проблемному объекту на улице Тухачевского глава региона предложил минстрою частично компенсировать средства застройщику за уже выполненные работы, из которых «Новый город» и оплатит недостающие 2,5 млн рублей.Врио министра строительства региона Александр Баландин рассказал, что в перечне проблемных объектов числится 38 зданий.- Дорожные карты разработаны. Однако пока не найдены инвесторы для семи проблемных домов, по трем из них имеются предварительные договоренности, - сказал он.Параллельно Дмитрий Азаров поручил минстрою организовать межведомственное взаимодействие по корректировке инвестиционных программ.Одним из самых проблемных объектов в Самаре является недострой на пересечении улиц Советской и Черемшанской. Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, что здесь планировалось возвести шесть секций на 490 квартир. На достройку объекта требуется 849 млн рублей.По словам Александра Баландина, подобраны две компенсационные площадки для инвестора, которые на 50-55% покроют расходы на строительство. Минстрой предлагает также компенсировать расходы на подключение к инженерным сетям, а также выплаты процентов за коммерческий кредит. Глава региона дал три недели министерству на отработку схемы финансирования с правовой и экономической точки зрения реализации проекта.Что касается проблемного объекта на пересечении улиц Степана Разина и Ленинградской, то застройщик ООО «Строй Трест» планирует получить продление разрешения на строительство до 25 июня. К работам на первой очереди объекта приступят сразу по окончании ЧМ-2018.Представитель ООО «Рада», застройщика дома на улице Димитрова, 14а пообещал, что итоговая проверка, после проведения которой дом можно будет сдавать в эксплуатацию, будет проведена до 5 августа.