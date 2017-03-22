Власти города разработают оптимальную схему движения по Южному мосту и путепроводу «Аврора»
Объекты будут частично перекрыты в апреле.
В ходе прямого эфира на телеканале «Россия-24» глава Самары Олег Фурсов рассказал, что в настоящее время уже проведены соответствующие торги и определен график производственных работ.
В ходе разговора мэр города отметил, что ремонтные работы вызовут определенные транспортные издержки, к которым необходимо отнестись с пониманием, чтобы через год получить качественный мост.
- Сейчас есть проблемы, связанные с ограничением движения. Мы планируем, что оно будет организовано реверсивно, но пока еще окончательного решения не принято. Будем искать варианты для создания минимальных неудобств жителям Куйбышевского района, Южного города. На следующей неделе состоится совещание, после которого мы проинформируем общественность о тех шагах, которые власть предпримет, - подчеркнул Олег Фурсов.
Напомним, в число ремонтных работ Южного моста входит ремонт опор, пролетных строений, мостового полотна, конусов и струенаправляющих дамб моста. Также в число работ входят устройство коммуникационных мостиков под пролетными строениями для укладки в них инженерных сетей (кабелей связи, электрических кабелей и т. п.) и замена деформационных швов, гидроизоляции, дренажа, ограждения ездового полотна, перильного ограждения, лестничных сходов, наружного освещения, судоходной сигнализации, покрытия проезжей части и тротуаров.
В ходе прямого эфира на телеканале «Россия-24» глава Самары Олег Фурсов рассказал, что в настоящее время уже проведены соответствующие торги и определен график производственных работ.
В ходе разговора мэр города отметил, что ремонтные работы вызовут определенные транспортные издержки, к которым необходимо отнестись с пониманием, чтобы через год получить качественный мост.
- Сейчас есть проблемы, связанные с ограничением движения. Мы планируем, что оно будет организовано реверсивно, но пока еще окончательного решения не принято. Будем искать варианты для создания минимальных неудобств жителям Куйбышевского района, Южного города. На следующей неделе состоится совещание, после которого мы проинформируем общественность о тех шагах, которые власть предпримет, - подчеркнул Олег Фурсов.
Напомним, в число ремонтных работ Южного моста входит ремонт опор, пролетных строений, мостового полотна, конусов и струенаправляющих дамб моста. Также в число работ входят устройство коммуникационных мостиков под пролетными строениями для укладки в них инженерных сетей (кабелей связи, электрических кабелей и т. п.) и замена деформационных швов, гидроизоляции, дренажа, ограждения ездового полотна, перильного ограждения, лестничных сходов, наружного освещения, судоходной сигнализации, покрытия проезжей части и тротуаров.
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