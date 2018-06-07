Власти города проверят законность вырубки деревьев возле застройки на 5-й просеке

На первом заседании инициативные жильцы смогли получить ответ на вопрос о вырубке зеленых насаждений на спорной территории. Глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова рассказала, что район выдавал разрешение исключительно на спил деревьев, которые признаны аварийными. На вырубку живых деревьев, которые, по словам жителей, были уничтожены в большом количестве, ни районная администрация, ни департамент городского хозяйства и экологии разрешение не выдавали. Заместитель руководителя ведомства Андрей Христов отметил, что в связи с многочисленными жалобами жителей департамент направил два заявления в полицию по факту вырубки зеленых насаждений, а также принял решение провести и собственную проверку совместно с представителями природоохранной прокуратуры.Руководитель департамента градостроительства Елена Бондаренко сообщила, что проработаны варианты размещения социальных объектов на двух земельных участках, расположенных неподалеку. Школа на 1100 мест может быть размещена на территории бывшей базы отдыха «Мечта».В качестве второго варианта был представлен земельный участок, прилегающий к лицею «Спутник». На этой территории, по информации Елены Бондаренко, реально разместить детский сад или начальную школу на 300 мест. Однако о возможности реализовать задуманное можно будет говорить только после переговоров с собственником земельного участка.Глава Самары Елена Лапушкина поручила организовать встречу с собственниками участков для обсуждения предложенного пути развития территории:- Мы проработаем все возможные варианты. Но, уважаемые жители, вы должны понимать, что даже если собственники территории согласятся на продажу участка администрации города, решение будет зависеть от условий возможной сделки, - сказала она.По окончании встречи Елена Лапушкина предложила провести следующее заседание рабочей группы после того, как будут получены результаты проверок по факту незаконной вырубки лесов, засыпке озера и незаконного складирования строительного мусора.