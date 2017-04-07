Власти города напоминают жителям о действиях при угрозе террористического акта
В связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону самарцев призывают быть более бдительными и соблюдать рекомендации по безопасности в случае возникновения террористической угрозы.
Прежде всего нужно контролировать ситуацию вокруг себя, особенно находясь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. При обнаружении забытых вещей, не трогая их, необходимо сообщить об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. При взрыве или начале стрельбы нужно немедленно упасть на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину). Для большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы.
При захвате в заложники не нужно провоцировать нападающих к применению оружия. Необходимо быть внимательным и постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров.
Во время проведения спецслужбами операции по освобождению нужно лежать на полу лицом вниз, закрыв голову руками и не двигаясь. Ни в коем случае не нужно бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них. Кроме того, если есть возможность, нужно держаться подальше от проемов дверей и окон.
Прежде всего нужно контролировать ситуацию вокруг себя, особенно находясь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. При обнаружении забытых вещей, не трогая их, необходимо сообщить об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. При взрыве или начале стрельбы нужно немедленно упасть на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину). Для большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы.
При захвате в заложники не нужно провоцировать нападающих к применению оружия. Необходимо быть внимательным и постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров.
Во время проведения спецслужбами операции по освобождению нужно лежать на полу лицом вниз, закрыв голову руками и не двигаясь. Ни в коем случае не нужно бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них. Кроме того, если есть возможность, нужно держаться подальше от проемов дверей и окон.
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