Нацсекретарь по спорту в Восточной Республике Уругвай Фернандо Касерес: "Спустя 88 лет мы видим лучший в истории Чемпионат мира"
За несколько часов до третьей игры Чемпионата мира по футболу на «Самара Арене» министр спорта РФ Павел Колобков и его зарубежный коллега - национальный секретарь по спорту в Восточной Республике Уругвай Фернандо Касерес провели пресс-конференцию в Самаре. Также присутствовал президент Олимпийского комитета Уругвая Хулио Мальоне.
Иностранные гости отметили хорошую организацию мирового первенства. Помимо прекрасной инфраструктуры они обратили внимание на то, что в каждом городе, где они побывали, люди активно занимаются физкультурой.
- Это говорит о продвижении спорта среди населения, - отметил господин Мальоне.
Его коллега высказал мнение, что этим летом в России проходит лучший в истории Чемпионат.
- В 1930 году в Уругвае состоялся первый Чемпионат мира по футболу. С тех пор многое изменилось, в том числе и сама игра, - сказал Касерес. - Сегодня Россия - это политическая, экономическая и спортивная сила. Спустя 88 лет мы видим лучший в истории Чемпионат мира - по организации, по инфраструктуре, по встрече команд и болельщиков.
Кроме того, министр высоко оценил тренировочную базу уругвайской команды в городе Бор Нижегородской области.
- Я готов повторить, что игроки довольны предоставленной инфраструктурой. И спортивные объекты, и быт - нас все устраивает. Никаких проблем не возникло. Условия в России очень комфортные, - сказал он. Павел Колобков отметил, что стадион «Самара Арена» наравне со спортивными площадками других городов-организаторов достойно встречает игроков со всего мира.
- Было много слухов о том, что самарскую арену не достроят. В итоге получился очень красивый и очень сложный объект. Думаю, теперь этот стадион - одна из визитных карточек региона, - сказал Колобков.
Министр спорта России рассказал, что его любимый стадион находится в Санкт-Петербурге, потому что это арена с уникальным функционалом - раздвижной крышей и выдвижным полем. Также ему очень нравятся обновленные «Лужники». Но, по словам Колобкова, другие стадионы тоже хороши - в Саранске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Колобков отметил наплыв болельщиков в города - организаторы ЧМ-2018:
- Точная статистика еще будет собрана, но билеты на матчи распроданы, что говорит о востребованности спортивных объектов и популярности футбола как в России, так и за рубежом.
В завершение встречи Фернандо Касерес вручил Павлу Колобкову футболку сборной национальной команды и флаг своей страны. Министр спорта России в ответ подарил уругвайской делегации макет самарского стадиона и футбольный мяч.
- С Уругваем нас связывают не только рабочие отношения, но и дружеские. Например, с моим коллегой Фернандо Касересом мы не раз обсуждали вопросы Чемпионата. У нас заключено соглашение о сотрудничестве. Также мы договорились обязательно встретиться после Чемпионата и продумать возможности взаимодействия с точки зрения развития спортивной науки, образования, обмена кадрами. В том числе сотрудничество будет касаться футбола, нам есть чем поделиться друг с другом, - подытожил Колобков.
При этом министерство надеется на совместную работу не только с Уругваем, но и с другими странами Латинской Америки.
Иностранные гости отметили хорошую организацию мирового первенства. Помимо прекрасной инфраструктуры они обратили внимание на то, что в каждом городе, где они побывали, люди активно занимаются физкультурой.
- Это говорит о продвижении спорта среди населения, - отметил господин Мальоне.
Его коллега высказал мнение, что этим летом в России проходит лучший в истории Чемпионат.
- В 1930 году в Уругвае состоялся первый Чемпионат мира по футболу. С тех пор многое изменилось, в том числе и сама игра, - сказал Касерес. - Сегодня Россия - это политическая, экономическая и спортивная сила. Спустя 88 лет мы видим лучший в истории Чемпионат мира - по организации, по инфраструктуре, по встрече команд и болельщиков.
Кроме того, министр высоко оценил тренировочную базу уругвайской команды в городе Бор Нижегородской области.
- Я готов повторить, что игроки довольны предоставленной инфраструктурой. И спортивные объекты, и быт - нас все устраивает. Никаких проблем не возникло. Условия в России очень комфортные, - сказал он. Павел Колобков отметил, что стадион «Самара Арена» наравне со спортивными площадками других городов-организаторов достойно встречает игроков со всего мира.
- Было много слухов о том, что самарскую арену не достроят. В итоге получился очень красивый и очень сложный объект. Думаю, теперь этот стадион - одна из визитных карточек региона, - сказал Колобков.
Министр спорта России рассказал, что его любимый стадион находится в Санкт-Петербурге, потому что это арена с уникальным функционалом - раздвижной крышей и выдвижным полем. Также ему очень нравятся обновленные «Лужники». Но, по словам Колобкова, другие стадионы тоже хороши - в Саранске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Колобков отметил наплыв болельщиков в города - организаторы ЧМ-2018:
- Точная статистика еще будет собрана, но билеты на матчи распроданы, что говорит о востребованности спортивных объектов и популярности футбола как в России, так и за рубежом.
В завершение встречи Фернандо Касерес вручил Павлу Колобкову футболку сборной национальной команды и флаг своей страны. Министр спорта России в ответ подарил уругвайской делегации макет самарского стадиона и футбольный мяч.
- С Уругваем нас связывают не только рабочие отношения, но и дружеские. Например, с моим коллегой Фернандо Касересом мы не раз обсуждали вопросы Чемпионата. У нас заключено соглашение о сотрудничестве. Также мы договорились обязательно встретиться после Чемпионата и продумать возможности взаимодействия с точки зрения развития спортивной науки, образования, обмена кадрами. В том числе сотрудничество будет касаться футбола, нам есть чем поделиться друг с другом, - подытожил Колобков.
При этом министерство надеется на совместную работу не только с Уругваем, но и с другими странами Латинской Америки.
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