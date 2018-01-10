Владимир Василенко утвержден в должности первого заместителя главы Самары

Первым, кто избавился от приставки «врио», стал Владимир Василенко. Напомним, пост первого заместителя главы Самары он занимает с весны 2015 года. С октября по декабрь 2017 года исполнял полномочия главы Самары после ухода с этой должности Олега Фурсова. В статусе первого вице-мэра Василенко курирует направление ЖКХ и благоустройства, потребительского рынка, транспорта.