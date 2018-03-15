Владимир Василенко: "Как люди скажут, так и будет"

- Владимир Андреевич, что включает в себя программа «Формирование комфортной городской среды» на этот год?

- Программа состоит из двух частей. Первая - благоустройство общественных пространств: парков, скверов, аллей, бульваров. Таковых в Самаре 146. 27 из них были недавно отремонтированы и находятся в хорошем состоянии. Среди остальных зон отдыха было выбрано 80, - те, по которым было больше всего обращений людей. В том числе, три территории городского значения - Загородный парк, парк Воронежские озера и парк Молодежный. Также в список вошли скверы, аллеи и бульвары, которые являются любимыми местами отдыха жителей в разных районах Самары.

Вторая часть программы – ремонт дворов. В этом году в городе обновят 104 таких территории.





- Жители принимали активное участие в обсуждении дизайн-проектов общественных пространств. Будут ли учтены их предложения? В местах отдыха появится что-то принципиально новое?

- Действительно, люди очень активно включились в обсуждение, поступившие предложения мы взяли в работу. На встречах жители часто говорили о создании площадок для выгула собак. Высказывались как «за», так и «против». Тема неоднозначная: одни просят сделать такие площадки во дворах и скверах, другие - принципиально не хотят видеть их рядом со своим домом. Конечно, специальные места для выгула животных необходимы. Территория, где гуляют собаки, должна быть огорожена, ее должны регулярно убирать, в том числе и сами хозяева. Примечательно, что обычно с идеей устроить такие площадки выступают кинологи, заводчики, люди, по роду своей деятельности связанные с животными. На слушаниях же это предложение исходило от обычных жителей.

Еще одна больная тема – парковки. Люди просят обустроить во дворах места для стоянки машин. Число автомобилей в Самаре с каждым годом растет. С одной стороны, хорошо, что все больше горожан могут позволить себе приобретение личного транспорта. С другой – это влечет за собой определенные проблемы. Наши дворы проектировались, когда машин было в разы меньше. Нехватка парковочных мест создает неудобства для всех – и для водителей, которым негде оставить свой автомобиль, и для пешеходов, которым мешает транспорт, брошенный на тротуарах и газонах. Над этим вопросом также нужно работать, во дворах должен быть наведен порядок с парковками.

Были пожелания и по спортивным сооружениям, которые жители просят установить в скверах и на площадках у дома. К сожалению, не все предложения осуществимы. Часто бывает так, что жители обращают внимание на тот или иной свободный участок, просят сделать там детскую площадку или установить тренажеры. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что там проходят сети, электрические кабели, и в этом месте ничего размещать нельзя. Приходится искать альтернативные варианты.





- Какие именно места отдыха обновят в первую очередь?

- Все зависит от самих горожан. Общественные пространства будут вынесены на голосование 18 марта. Какие из них благоустроят уже в этом году, решат жители. Самарцы должны определить для себя приоритеты. И на избирательных участках отдать свой голос за ту зону отдыха, которую, по их мнению, нужно привести в порядок в первую очередь. Чем больше неравнодушных горожан придут и проголосуют за тот или иной сквер, тем больше шансов, что именно он попадет под ремонт. В итоге благоустроят те территории, где самые активные жители.





- Как будет проходить голосование и подсчет голосов?

- На участках оборудованы специальные пункты именно для рейтингового голосования. Подсчетом результатов займутся общественные комиссии, в которые входят управляющие микрорайонов, старшие по домам, активные горожане. Сведения передадут в районы, а оттуда - в городскую общественную комиссию, которая 20 марта подведет итоги. Чуть позже будет опубликован список проектов, которые воплотят уже в этом году.

- Как проходил отбор дворов для участия в программе?

- Дворы, которые войдут в программу, определили в конце прошлого года, при непосредственном участии горожан. Какой именно ремонт провести, где поставить лавочки, как должна выглядеть детская площадка, - все это определяли сами люди. Районные общественные комиссии, состоящие из наиболее активных жителей, определили очередность. В итоге выбрали 104 придомовых территории, которые обновят уже в этом сезоне. Это те дворы, жители которых наиболее активно участвовали в подаче заявок, в общественном обсуждении. Они попадают в программу в первую очередь.

- Когда начнутся работы во дворах и в местах отдыха? В прошлом году на некоторых объектах ремонт затянулся. Что будет сделано, чтобы эта ситуация не повторилась?

- 25 марта будут опубликованы итоги голосования. После этого объявим конкурс на поиск подрядчика. Это тоже выборы, выборы исполнителя работ, к которым надо подойти очень внимательно. Нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации, когда победитель конкурса заявил о своей готовности провести ремонт, а на деле провалил контракт, и часть работ доделать не успел.

Планируем, что необходимые процедуры будут проведены до 20 мая. После этого начнутся уже непосредственно работы на объектах. Глава города Елена Владимировна Лапушкина ставит задачу завершить работы в максимально короткие сроки.

- Сами жители смогут контролировать подрядчика, как-то влиять на качество работ?

- Без старшего по дому и управляющих по микрорайону ни один объект принят не будет. Это гарантия того, что все работы будут выполнены качественно, и территория станет такой, какой хотят ее видеть жители ближайших домов. Только максимальной открытостью можно уйти от многих проблем. Эту позицию озвучивал и глава региона Дмитрий Игоревич Азаров: обязательно должен быть контроль общественности, активных горожан.

- Что будет с объектами, которые «проиграют» в голосовании?

- Их также обновят, но уже не в этом сезоне. Программа рассчитана до 2022 года. В зависимости от числа отданных за эти территории голосов будет определена очередность их ремонта. То есть, все зависит от самих граждан, в этом и смысл президентского проекта: жители могут напрямую влиять на состояние зон отдыха. Хотите современные, ухоженные скверы, парки, аллеи – приходите, голосуйте, зовите соседей, и вашу площадку благоустроят уже в этом году.