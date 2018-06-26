Владимир Шахрин после концерта в Самаре: «Если сборная отправит домой Испанию или Португалию, претензий к ним не будет»

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В понедельник, 25 июня, на Фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева транслировали матч Уругвай - Россия, проходивший в Самаре. Несмотря на поражение нашей сборной со счетом 0:3, почти все 20 тысяч зрителей, наблюдавших за игрой, остались на концерт группыЧайф. Небольшое интервью после выступления дал лидер группы Владимир Шахрин:- Конечно. На кассовый концерт группы «Чайф» люди покупают билет и идут на песни. А здесь люди пришли в большей степени на футбол. То, что они не ушли после игры, за это им огромное спасибо. Поэтому мы старались играть максимально известные песни, не экспериментировали.- Мне хотелось бы, чтобы наши футболисты сделали еще один подарок и отправили домой или Испанию или Португалию. Дальше можно ничего делать. Уже никто бы не стал высказывать никаких претензий. Если они отправят домой Роналду, то это будет бомба.