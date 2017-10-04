Владимир Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года России-2017»
В их числе учитель математики самарской школы № 132 Владимир Пономаренко. Педагог вошел в пятерку лучших учителей России во втором очном туре федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2017».
Отметим, что в этом году в федеральном туре конкурса приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны. Лауреатами конкурса стали 15 учителей.
Отметим, что в этом году в федеральном туре конкурса приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны. Лауреатами конкурса стали 15 учителей.
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