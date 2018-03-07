Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК

Под председательством Владимира Путина состоится очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем подведут итоги работы АСИ за шесть лет, а также представят новые инициативы. Их будут реализовывать в 2018 году. Речь пойдёт, в том числе, о проекте ранней профориентации «Билет в будущее», о запуске которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию.Президент в Самаре посетит булочно-кондитерский комбинат. Там он ознакомится с работой предприятия и встретится с женщинами-предпринимателями из разных регионов России.Также у Владимира Путина запланирована встреча с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым, сообщает пресс-служба главы государства.