Владимир Путин посещает самарский БКК

Президент России в среду, 7 марта, находится с визитом в Самаре.



Как сообщает департамент информационной политики‏ облправительства, Владимир Путин осматривает производственные цеха самарского БКК и знакомится с технологическим процессом. Сопровождают его глава региона Дмитрий Азаров и директор предприятия Лидия Ерошина.



Также на БКК Владимир Путин встретился с женщинами-предпринимателями.



- Когда лидерские качества сочетаются с женскими чертами характера, то результат действий бывает иногда даже лучше, чем у мужчин с пробивным характером, - отметил президент в начале разговора.



Лидия Ерошина рассказала Владимиру Путину об истории развития БКК. Предприятие сейчас выпускает 40 тонн хлебобулочных изделий и до трех тонн тортов в месяц.



- Для сравнения, в начале 90-х объем выпускаемой продукции составлял девять тонн и 300 килограмм соответственно, - сказала гендиректор БКК.



- У вас красивая продукция, - ответил президент.



После этого глава государства и женщины-предприниматели обсудили актуальные вопросы развития бизнеса в России.



Добавим, также сегодня под председательством Владимира Путина состоится очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем подведут итоги работы АСИ за шесть лет, а также представят новые инициативы. Их будут реализовывать в 2018 году. Речь пойдёт, в том числе, о проекте ранней профориентации «Билет в будущее», о запуске которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию.



Кроме того, у Владимира Путина запланирована встреча с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.