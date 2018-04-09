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Владимир Панков стал руководителем «Самарской газеты»

В понедельник, 9 апреля, на совещании в мэрии его представила глава города Елена Лапушкина.

Руководителем «Самарской газеты» стал Владимир Панков. До этого он 14 лет работал в «Комсомольской правде в Самаре», 13 из которых возглавлял издание.

Нового руководителя «Самарской газеты» представила глава города Елена Лапушкина на еженедельном совещании в мэрии.

- Надеюсь, что вы сохраните лучшие традиции издания и используете ваш опыт для развития учреждения, - сказала мэр Самары.
Дата: 9 апреля 2018 , 15:03
220
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