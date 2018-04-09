Владимир Панков стал руководителем «Самарской газеты»

Руководителем «Самарской газеты» стал Владимир Панков. До этого он 14 лет работал в «Комсомольской правде в Самаре», 13 из которых возглавлял издание.Нового руководителя «Самарской газеты» представила глава города Елена Лапушкина на еженедельном совещании в мэрии.- Надеюсь, что вы сохраните лучшие традиции издания и используете ваш опыт для развития учреждения, - сказала мэр Самары.