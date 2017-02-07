«Виват, Баян!» пройдет в Самаре в 15-й раз

В этом году «Виват, Баян!» станет отборочным конкурсом на 67-й международный конкурс «Трофей Мира» и 70-й международный конкурс «Кубок мира». Официальную рекомендацию получат 3-4 участника (солиста) из средней и старшей возрастных категорий, занявшие призовые места. В рамках конкурса проходят не только отборочные прослушивания, но и публичные концерты на ведущих площадках города, о которых будет сообщено позднее.Художественный руководитель «Виват, Баян!» - заслуженный артист Самарской области, депутат Самарской губернской Думы, лауреат международных конкурсов Сергей Войтенко. Организатор - Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области и администрации г.о. Самара.Соревнования проводятся в категориях: «Малыш Классика», «Малыш Варьете», «Юниор Классика - 1», «Юниор Варьете - 1», «Юниор Классика -2», «Юниор Варьете - 2» «Сеньор Классика», «Сеньор Варьете», «Ансамбли» (в двух возрастных категориях), «Баян Микс» (в двух возрастных категориях). Заявки на участие должны быть отправлены до 14 апреля 2017 года. Подробности о конкурсе и формы заявок можно найти на сайте www.vivatbayan.com.