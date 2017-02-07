«Виват, Баян!» пройдет в Самаре в 15-й раз
Международный конкурс состоится в столице губернии в мае. Он продлится с 11 по 14 число.
В этом году «Виват, Баян!» станет отборочным конкурсом на 67-й международный конкурс «Трофей Мира» и 70-й международный конкурс «Кубок мира». Официальную рекомендацию получат 3-4 участника (солиста) из средней и старшей возрастных категорий, занявшие призовые места. В рамках конкурса проходят не только отборочные прослушивания, но и публичные концерты на ведущих площадках города, о которых будет сообщено позднее.
Художественный руководитель «Виват, Баян!» - заслуженный артист Самарской области, депутат Самарской губернской Думы, лауреат международных конкурсов Сергей Войтенко. Организатор - Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области и администрации г.о. Самара.
Соревнования проводятся в категориях: «Малыш Классика», «Малыш Варьете», «Юниор Классика - 1», «Юниор Варьете - 1», «Юниор Классика -2», «Юниор Варьете - 2» «Сеньор Классика», «Сеньор Варьете», «Ансамбли» (в двух возрастных категориях), «Баян Микс» (в двух возрастных категориях). Заявки на участие должны быть отправлены до 14 апреля 2017 года. Подробности о конкурсе и формы заявок можно найти на сайте www.vivatbayan.com.
В этом году «Виват, Баян!» станет отборочным конкурсом на 67-й международный конкурс «Трофей Мира» и 70-й международный конкурс «Кубок мира». Официальную рекомендацию получат 3-4 участника (солиста) из средней и старшей возрастных категорий, занявшие призовые места. В рамках конкурса проходят не только отборочные прослушивания, но и публичные концерты на ведущих площадках города, о которых будет сообщено позднее.
Художественный руководитель «Виват, Баян!» - заслуженный артист Самарской области, депутат Самарской губернской Думы, лауреат международных конкурсов Сергей Войтенко. Организатор - Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области и администрации г.о. Самара.
Соревнования проводятся в категориях: «Малыш Классика», «Малыш Варьете», «Юниор Классика - 1», «Юниор Варьете - 1», «Юниор Классика -2», «Юниор Варьете - 2» «Сеньор Классика», «Сеньор Варьете», «Ансамбли» (в двух возрастных категориях), «Баян Микс» (в двух возрастных категориях). Заявки на участие должны быть отправлены до 14 апреля 2017 года. Подробности о конкурсе и формы заявок можно найти на сайте www.vivatbayan.com.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 февраля 2017
51
7 февраля 2017
101
7 февраля 2017
69
7 февраля 2017
89
7 февраля 2017
93
7 февраля 2017
84
7 февраля 2017
136
7 февраля 2017
96
7 февраля 2017 , 16:07
101
ЧП произошло вчера около 15:00 на реке Самара.
7 февраля 2017 , 16:07
50
Инцидент произошёл вечером 5 февраля на улице Литвинова в посёлке Приволжский, недалеко от...
7 февраля 2017 , 15:22
69
Сообщения о серии хищений денег - пожертвований из двух ветклиник и детского...
7 февраля 2017 , 14:58
89
Возгорание зафиксировали вчера вечером, 6 февраля, примерно в семь часов.
7 февраля 2017 , 14:57
93
Международный конкурс состоится в столице губернии в мае. Он продлится с 11 по 14 число.
7 февраля 2017 , 14:37
84
Центральная библиотека им. Крупской (ул. Самарская, 190Б) приглашает на ряд мероприятий в феврале.
7 февраля 2017 , 14:27
124
В Москве завершились традиционные соревнования сильнейших российских легкоатлетов...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
7939
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
5435
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4978
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
4202
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1240
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
976
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1429
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
14 января 2017
480
В минувший четверг в управлении МВД России по Самаре руководство городской полиции подвело итоги...