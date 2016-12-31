Вице-капитан «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов перешел в «Зенит»
26-летний футболист подписал контракт с новым для себя клубом на 3,5 года и присоединится к «Зениту» после Нового года.
Как сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба, за «Крылья» Ибрагим Цаллагов выступал с 2009 года, и за это время провел 195 игр и забил 9 голов.
После подписания соглашения с новым клубом Ибрагим Цаллагов поблагодарил «Крылья» и Самару в интервью клубной пресс-службе «Зенита»:
- Переход дался мне нелегко. В «Крылья» я пришел мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело. Хочу поблагодарить «Крылья Советов», и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.
Как сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба, за «Крылья» Ибрагим Цаллагов выступал с 2009 года, и за это время провел 195 игр и забил 9 голов.
После подписания соглашения с новым клубом Ибрагим Цаллагов поблагодарил «Крылья» и Самару в интервью клубной пресс-службе «Зенита»:
- Переход дался мне нелегко. В «Крылья» я пришел мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело. Хочу поблагодарить «Крылья Советов», и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.
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