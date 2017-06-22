Виновные в вырубке леса на Сорокиных Хуторах попали под амнистию

Известно, что в сентябре 2013 года один из подсудимых обратился к мастеру производственного участка организации, официально занимающиеся рубкой леса и предложил за деньги вырубить деревья в поселке Сорокины Хутора на улицах Вторая и Третья. Мужчина согласился и привлек в качестве исполнителя своего знакомого, выплатив ему вознаграждение в размере 75 тысяч рублей.В марте 2014 года было вырублено 216 дубов, кленов и лип.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил одному из преступников наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в исправительной колонии общего режима. Еще два человека были оштрафованы на 2 млн рублей и 1,8 млн рублей соответственно, однако на основании постановления Госдумы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» подсудимые были освобождены от назначенного наказания. Приговор в законную силу не вступил.