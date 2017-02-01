Виновник ДТП с тремя пострадавшими стал фигурантом уголовного дела

По предварительной версии полицейских, 61-летний мужчина за рулем Lada Granta ехал по дороге «Димитровград – Узюково – Тольятти». Выехав на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем Lada Priora, которой управлял 64-летний мужчина.Оба водителя были госпитализированы. Также в аварии пострадала 61-летняя женщина, пассажирка Lada Priora. Она была доставлена в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент инцидента оба водителя были трезвы.В результате проверок следователи возбудили в отношении предполагаемого виновника ДТП уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По данным полицейских, мужчина живет в Ставропольском крае и ранее не был судим. Расследование дела продолжается.