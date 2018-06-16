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Вход на самарский стадион откроют за три часа до матча

В воскресенье, 17 июня, в 16:00 на стадионе «Самара Арена» состоится игра Коста-Рика – Сербия.

Вход на стадион открывается за 3 часа до начала матча. Для жителей и гостей города будет организована развлекательная программа.

Для удобства зрителей в этот день будут работать специальные маршруты спортивных соревнований:

Автобусы:

- S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков».

Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции)

Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)

- S1к «Аэропорт – Стадион»

Движение: Аэропорт – стадион.

Автобус делает остановку только на конечных пунктах

- S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион - Фестиваль болельщиков»

Движение: Парковка ТЦ «Мега» – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.


Промежуточные остановки: Барбошина поляна

- S2k «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион»

Движение: Парковка ТЦ «Мега» – стадион.


Автобус делает остановку только на конечных пунктах

- S3 «Южная перехватывающая парковка ТЦ «Амбар» - Главный билетный центр - Стадион»

Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «Амбар» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.

Промежуточные остановочные пункты: Автостанция «Аврора», Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)


- S4 «Южная перехватывающая парковка ТЦ «Амбар» – Фестиваль болельщиков»

Движение: Парковка ТЦ «Амбар» - Самарская площадь

Автобус делает остановку только на конечных пунктах

- S7 «Стадион – Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»

Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.

Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна

- S9 «Аэропорт»

Движение: Терминал 1 – Терминал 2.

Трамваи:

S5 «Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков - Стадион»

Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.

Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.

Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после матча.

Проезд в автобусах S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвае S5 – бесплатный при наличии билета на игру и Паспорта болельщика (FAN ID).

Проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт. Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию - у автосалона "Самара Моторс" напротив Алма-Атинской. Подойти к стадиону «Самара Арена» можно будет со стороны Северной парковки ул. 2-й стадионной и со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Перейти улицу Арена 2018 можно по подземному пешеходному переходу.  
Дата: 16 июня 2018 , 19:34
108
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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