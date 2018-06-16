Вход на самарский стадион откроют за три часа до матча

В воскресенье, 17 июня, в 16:00 на стадионе «Самара Арена» состоится игра Коста-Рика – Сербия.



Вход на стадион открывается за 3 часа до начала матча. Для жителей и гостей города будет организована развлекательная программа.



Для удобства зрителей в этот день будут работать специальные маршруты спортивных соревнований:



Автобусы:



- S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков».



Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции)



Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)



- S1к «Аэропорт – Стадион»



Движение: Аэропорт – стадион.



Автобус делает остановку только на конечных пунктах



- S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион - Фестиваль болельщиков»



Движение: Парковка ТЦ «Мега» – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.





Промежуточные остановки: Барбошина поляна



- S2k «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион»



Движение: Парковка ТЦ «Мега» – стадион.





Автобус делает остановку только на конечных пунктах



- S3 «Южная перехватывающая парковка ТЦ «Амбар» - Главный билетный центр - Стадион»



Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «Амбар» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.



Промежуточные остановочные пункты: Автостанция «Аврора», Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр)





- S4 «Южная перехватывающая парковка ТЦ «Амбар» – Фестиваль болельщиков»



Движение: Парковка ТЦ «Амбар» - Самарская площадь



Автобус делает остановку только на конечных пунктах



- S7 «Стадион – Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»



Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.



Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна



- S9 «Аэропорт»



Движение: Терминал 1 – Терминал 2.



Трамваи:



S5 «Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков - Стадион»



Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.



Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.



Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после матча.



Проезд в автобусах S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвае S5 – бесплатный при наличии билета на игру и Паспорта болельщика (FAN ID).



Проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт. Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию - у автосалона "Самара Моторс" напротив Алма-Атинской. Подойти к стадиону «Самара Арена» можно будет со стороны Северной парковки ул. 2-й стадионной и со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Перейти улицу Арена 2018 можно по подземному пешеходному переходу.