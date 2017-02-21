Въезды в город приведут в порядок

На минувшей неделе под председательством главы Самары Олега Фурсова в администрации города состоялось совещание по этому поводу. Детально обсуждалось состояние въездов, которые находятся на территории Куйбышевского района. Втом числе территорий, прилегающих к мосту, который расположен в створе улицы Главной.Особенность этих совещаний заключается в том, что на них обсуждают состояние в буквальном смысле каждого элемента на маршруте (ограждения, столбы, дома, деревья и кустарники, рекламные конструкции, урны и т.д.). Определяется перечень работ по благоустройству, которые необходимо выполнить. В конечном итоге формируется полная картина, становится ясно, кто должен отвечать за выполнение тех или иных мероприятий, определяются объемы финансирования