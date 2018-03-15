Ветеринары оказывают помощь цирковым медведям

«СГ» продолжает следить за тем, как развивается ситуация с четырьмя цирковыми медведями, зимующими в Куйбышевском районе.



Сейчас они находятся в клетках в закрытом от посещений ангаре. Специалисты оценивают их состояние как «обычное для такого типа содержания». В кормлении и обеспечении более комфортных условий содержания помогли городские власти и волонтеры-зоозащитники. А оказать ветеринарную помощь одному из медведей - гималайскому, с опухолью на голове - вызвались сотрудники Самарского зоопарка и городской станции по борьбе с болезнями животных.



Специалисты рассчитали дозу снотворного, зарядили шприцы-дротики и двумя меткими выстрелами препарат ввели зверю. Через 10 минут гималайский медведь по кличке Ефим крепко заснул, ветврачи провели осмотр.



- Мы взяли пункцию из опухоли на голове медведя, - пояснила позже главный ветврач станции по борьбе с болезнями животных Валентина Коршакова. - Предположительно, это не онкология, а опухоль травматической природы. Точный диагноз и решение по оказанию ветеринарной помощи примем после проведения анализов. Скорее всего, оперативное вмешательство не потребуется, и можно будет обойтись медикаментозным лечением.



- Я выступаю с животными уже 18 лет. Мой любимец Ефим болеет с прошлого года. Большое спасибо самарцам: властям города, простым людям и особенно ветврачам, - сказал владелец животных Александр Жвакин. - Сейчас решается вопрос о передаче медведей в специализированную организацию - сафари-парк. Некоторое время животные будут находиться в этом закрытом помещении без доступа посетителей. Кормов сейчас более чем хватает.



По словам главного зоотехника Самарского зоопарка Александра Кузовенко, в учреждение периодически обращаются владельцы зверинцев и шапито с предложением «принять в дар медведя или льва».



- К сожалению, проблема, связанная с содержанием диких животных неспециализированными организациями и частниками, будет вечной, если не принять закон о содержании диких животных только профессионалами, в условиях, соответствующих разумным нормативам, - считает он. - Сейчас Самарский зоопарк строит питомник по разведению редких видов животных - недалеко от города, в Кинельском районе. Там можно предусмотреть создание центра по спасению и реабилитации диких животных, попавших в беду в природе, или для содержания отказников.