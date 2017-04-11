Ветераны спортивного туризма отмечают День космонавтики восхождением на Царев курган
Этой традиции столько же лет, сколько освоению космоса.
В воскресенье на Царев курган поднялась внушительная команда «звезд» - самых известных в свое время покорителей горных вершин, сложнейших перевальных маршрутов, бурных рек. Традиция остается незыблема: во второе воскресенье апреля самарские ветераны спортивного туризма - мастера спорта СССР, заслуженные путешественники России, участники дальних экспедиций – совершают восхождение на Царев курган. В честь открытия активного походного сезона и в честь Дня космонавтики, поскольку традиция зарождалась именно в то время, когда на орбиту Земли начали отправляться первые спутники.
Начинали с восхождений на гораздо более внушительный Молодецкий курган в Жигулях. Но лет десять назад традиционный апрельский поход переехал на доступный Царев курган, ведь многим путешественникам, которые в свое время «делали» беспримерные по сложности маршруты, сейчас уже «за 70» и даже «за 80». Но идут наверх все, без скидок на возраст: хоть с палочкой, хоть с поддержкой друзей, но обязательно на вершину, чтобы прокричать «Ура!», обняться, спеть пару старых добрых песен и сделать фотографию для отсчета еще одного года.
- Мы так решили: пока ноги держат, надо двигаться вперед и вверх! – подбадривает единомышленников патриарх самарского спортивного туризма, один из инициаторов первых апрельских восхождений, мастер спорта СССР по туризму, заслуженный путешественник России 80-летний Владимир Юдин.
Сбор-2017 на Царевом кургане стал рекордным по массовости. Так и должно было быть, ведь в этом году отмечается 60-летие самарского турклуба «Жигули». К кургану пришли, приехали около 150 человек. Вместе с патриархами наверх поднималось и юное поколение: дети, внуки, самарские студенты, которые в последние годы начали возрождать прежние институтские турклубы.
В воскресенье на Царев курган поднялась внушительная команда «звезд» - самых известных в свое время покорителей горных вершин, сложнейших перевальных маршрутов, бурных рек. Традиция остается незыблема: во второе воскресенье апреля самарские ветераны спортивного туризма - мастера спорта СССР, заслуженные путешественники России, участники дальних экспедиций – совершают восхождение на Царев курган. В честь открытия активного походного сезона и в честь Дня космонавтики, поскольку традиция зарождалась именно в то время, когда на орбиту Земли начали отправляться первые спутники.
Начинали с восхождений на гораздо более внушительный Молодецкий курган в Жигулях. Но лет десять назад традиционный апрельский поход переехал на доступный Царев курган, ведь многим путешественникам, которые в свое время «делали» беспримерные по сложности маршруты, сейчас уже «за 70» и даже «за 80». Но идут наверх все, без скидок на возраст: хоть с палочкой, хоть с поддержкой друзей, но обязательно на вершину, чтобы прокричать «Ура!», обняться, спеть пару старых добрых песен и сделать фотографию для отсчета еще одного года.
- Мы так решили: пока ноги держат, надо двигаться вперед и вверх! – подбадривает единомышленников патриарх самарского спортивного туризма, один из инициаторов первых апрельских восхождений, мастер спорта СССР по туризму, заслуженный путешественник России 80-летний Владимир Юдин.
Сбор-2017 на Царевом кургане стал рекордным по массовости. Так и должно было быть, ведь в этом году отмечается 60-летие самарского турклуба «Жигули». К кургану пришли, приехали около 150 человек. Вместе с патриархами наверх поднималось и юное поколение: дети, внуки, самарские студенты, которые в последние годы начали возрождать прежние институтские турклубы.
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