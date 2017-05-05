Ветераны и сотрудники ТТУ возложили цветы к памятнику коллегам, погибшим во время Великой Отечественной войны

- 9 Мая для нас особый праздник, - говорит директор МП ТТУ Михаил Ефремов. – Наши сотрудники не только воевали, но и ковали победу в тылу. На территории предприятия был организован цех по производству снарядов для знаменитых «Катюш» - это наш маленький вклад в большое общее дело.



К памятнику приходят не только сотрудники предприятия, но и их дети, а также члены семей погибших в годы войны сотрудников – сведения о каждом из них хранятся в Книге Памяти предприятия.