Ветеранов Великой Отечественной войны будут обслуживать в бизнес-зале Курумоча

Акция продлится с 3 по 12 мая.



В эти дни ветераны Великой Отечественной войны и один сопровождающий смогут бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности. Акция приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы.



Также ветераны и инвалиды ВОВ смогут без очереди пройти регистрацию на рейс. Пассажирам, которым трудно передвигаться, помогут агенты по спецобслуживанию. На стойке информации ветераны и сопровождающие их лица получат необходимые разъяснения по вопросам регистрации на рейс, оформлению багажа и прохождению предполетного досмотра. В залах повышенной комфортности ветеранам предложат бесплатные закуски, горячие обеды и напитки. При необходимости будет предоставлено медицинское обслуживание.