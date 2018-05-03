Ветеранов Великой Отечественной войны будут обслуживать в бизнес-зале Курумоча
Акция продлится с 3 по 12 мая.
В эти дни ветераны Великой Отечественной войны и один сопровождающий смогут бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности. Акция приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы.
Также ветераны и инвалиды ВОВ смогут без очереди пройти регистрацию на рейс. Пассажирам, которым трудно передвигаться, помогут агенты по спецобслуживанию. На стойке информации ветераны и сопровождающие их лица получат необходимые разъяснения по вопросам регистрации на рейс, оформлению багажа и прохождению предполетного досмотра. В залах повышенной комфортности ветеранам предложат бесплатные закуски, горячие обеды и напитки. При необходимости будет предоставлено медицинское обслуживание.
В эти дни ветераны Великой Отечественной войны и один сопровождающий смогут бесплатно воспользоваться залом повышенной комфортности. Акция приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы.
Также ветераны и инвалиды ВОВ смогут без очереди пройти регистрацию на рейс. Пассажирам, которым трудно передвигаться, помогут агенты по спецобслуживанию. На стойке информации ветераны и сопровождающие их лица получат необходимые разъяснения по вопросам регистрации на рейс, оформлению багажа и прохождению предполетного досмотра. В залах повышенной комфортности ветеранам предложат бесплатные закуски, горячие обеды и напитки. При необходимости будет предоставлено медицинское обслуживание.
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