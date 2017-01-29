Ветеран военной службы Георгий Ипполитов расскажет об истории Гражданской войны
31 января, во вторник, в рамках краеведческого лектория нашего издания выступит доктор исторических наук, профессор исторического факультета СГСПУ, академик Академии военных наук РФ, ветеран военной службы Георгий Ипполитов.
Он выступит в формате лекционной дискуссии на тему «Гражданская война как повод для размышления о безумии братоубийства». Лектор расскажет о событиях первой четверти прошлого века и том, как Гражданская война отразилась на Самаре, о Михаиле Фрунзе, КОМУЧе, Восточном фронте и многом другом.
- Мероприятие пройдет в формате историко-психологической дискуссии. Участники узнают, что белые, красные, зеленые - все они «дети страшных лет России». И не было в этой войне ни победителей, ни проигравших, - прокомментировал Георгий Ипполитов.
Напомним, что открытый лекторий «Самарской Газеты» на площадках модернизированных библиотек проводится при поддержке администрации города.
Встреча состоится в библиотеке-филиале №8, расположенной по адресу: ул. Н. Панова, 30. Начало мероприятия в 19.00. В связи с ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 8-927-707-0033 - или по электронной почте press-center@sgpress.ru.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
29 января 2017
174
29 января 2017
329
28 января 2017
239
28 января 2017
203
28 января 2017
527
28 января 2017
667
29 января 2017 , 12:53
157
Как ранее писал sgpress . ru , ДТП произошло 28 января в 11:00 в Ставропольском районе...
29 января 2017 , 12:36
102
Встреча состоится 31 января, во вторник, в рамках краеведческого лектория «...
29 января 2017 , 11:47
115
Четыре года назад в поселке Усть-Кинельский Волжского района организовали уникальные...
29 января 2017 , 11:43
141
Она состоялась в рамках проекта «Театральный маршрут».
29 января 2017 , 11:43
174
Пожар случился 28 января в 17:36 в Советском районе.
29 января 2017 , 11:33
110
Двойняшки Степан и Матвей стали для госучреждения по лечению бесплодия медицинского центра...
29 января 2017 , 11:19
329
29 января в 2:12 теплоснабжение было возобновлено по штатной схеме.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
31
1
2
3
4
5
19 января 2017
4784
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4464
6
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
3645
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3523
2
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
17 января 2017
1080
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
820
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1006
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
31 декабря 2016
2072
1
Авария произошла 30 декабря в четвертом часу дня на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском...