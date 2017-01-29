Ветеран военной службы Георгий Ипполитов расскажет об истории Гражданской войны

31 января, во вторник, в рамках краеведческого лектория нашего издания выступит доктор исторических наук, профессор исторического факультета СГСПУ, академик Академии военных наук РФ, ветеран военной службы Георгий Ипполитов.



Он выступит в формате лекционной дискуссии на тему «Гражданская война как повод для размышления о безумии братоубийства». Лектор расскажет о событиях первой четверти прошлого века и том, как Гражданская война отразилась на Самаре, о Михаиле Фрунзе, КОМУЧе, Восточном фронте и многом другом.



- Мероприятие пройдет в формате историко-психологической дискуссии. Участники узнают, что белые, красные, зеленые - все они «дети страшных лет России». И не было в этой войне ни победителей, ни проигравших, - прокомментировал Георгий Ипполитов.



Напомним, что открытый лекторий «Самарской Газеты» на площадках модернизированных библиотек проводится при поддержке администрации города.



Встреча состоится в библиотеке-филиале №8, расположенной по адресу: ул. Н. Панова, 30. Начало мероприятия в 19.00. В связи с ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 8-927-707-0033 - или по электронной почте press-center@sgpress.ru.