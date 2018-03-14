Веселые и находчивые разыграют 1/8 финала Межрегиональной лиги КВН

16 марта, в пятницу, выступят команды «Неваляшка» и «2х2» из Самарского университета, «Нэнси» из Самарского филиала Московского педагогического университета, «Сборная спортфака» из Самарского государственного социально-педагогического университета, омская команда «Джигит», «Лица республики» из Башкортостана и «Зато смешные» из Кинеля.22 марта, в четверг, на сцене сойдутся команды из Самары «Антон Палыч» из медицинского университета, «Взгляд Леонида Каневского» из Самарского университета, «Профком СамГТУ» технического университета, «Тронулись» - университет путей сообщения, «20 век» из экономического университета, «Лица Самарской Губернии» из социально-педагогического университета и «Станция МИРовая» из Международного института рынка. А также Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета представит команда «Сборная СФ БашГУ».Игры пройдут в культурно-развлекательном центре «Звезда», на улице Ново-Садовой, 106. Начало в 19.00.Билеты можно приобрести в кассе до начала мероприятия, у играющих команд или по телефону 270-34-76.Пригласительные разыгрываются и в социальной сети Instagram на странице нашего издания @samarskaya_gazeta.Межрегиональная лига КВН «Самара» проводится Международным союзом КВН совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК» при поддержке администрации Самары.