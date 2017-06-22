Вениамин Смехов и другие актеры Театра на Таганке выступят в Самаре
В четверг, 29 июня, в КРЦ «Звезда» пройдет музыкально-поэтическое представление «Флейта-позвоночник» (12+) в исполнении артистов Театра на Таганке: Вениамина Смехова, Дмитрия Высоцкого и Марии Матвеевой.
«Флейта-позвоночник» - музыкально-поэтическое представление (музыка Вячеслава Ганелина), грустный поклон - через 48 лет - легендарному спектаклю Юрия Любимова «Послушайте!»
Как было и в сценарии прошлого спектакля, во «Флейте-позвоночнике» звучит обращение Маяковского к Пушкину, а следом - и к Лермонтову, Некрасову, Есенину. Предпремьерный показ состоялся 16 ноября 2015 года в Риме.
Владимир Маяковский – один из самых важных поэтов в жизни артиста Вениамина Смехова. Его встречи и дружба с Лилей Брик воплотились в радостный долг перед памятью поэта.
Смехов был автором сценариев и режиссером многих постановок по Маяковскому: «Москва горит» (1973, ЦТ, автор сценария и режиссер), «Послушайте!» (1967, Театр на Таганке, автор сценария совместно с Ю. П. Любимовым), «Играем Маяковского» (1984, ЦДТ, автор сценария), «Лиля, люби меня» (1996, проект выставки «Москва-Берлин», автор сценария, режиссер и исполнитель), «Две сестры» (2000, Théâtre du Gymnase, Марсель, Франция, автор сценария, режиссер), «Некрасов-Маяковский» из цикла «Я пришел к вам со стихами» (2014, канал «Культура», автор сценария и исполнитель).
«Флейта-позвоночник» - музыкально-поэтическое представление (музыка Вячеслава Ганелина), грустный поклон - через 48 лет - легендарному спектаклю Юрия Любимова «Послушайте!»
Как было и в сценарии прошлого спектакля, во «Флейте-позвоночнике» звучит обращение Маяковского к Пушкину, а следом - и к Лермонтову, Некрасову, Есенину. Предпремьерный показ состоялся 16 ноября 2015 года в Риме.
Владимир Маяковский – один из самых важных поэтов в жизни артиста Вениамина Смехова. Его встречи и дружба с Лилей Брик воплотились в радостный долг перед памятью поэта.
Смехов был автором сценариев и режиссером многих постановок по Маяковскому: «Москва горит» (1973, ЦТ, автор сценария и режиссер), «Послушайте!» (1967, Театр на Таганке, автор сценария совместно с Ю. П. Любимовым), «Играем Маяковского» (1984, ЦДТ, автор сценария), «Лиля, люби меня» (1996, проект выставки «Москва-Берлин», автор сценария, режиссер и исполнитель), «Две сестры» (2000, Théâtre du Gymnase, Марсель, Франция, автор сценария, режиссер), «Некрасов-Маяковский» из цикла «Я пришел к вам со стихами» (2014, канал «Культура», автор сценария и исполнитель).
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