Вениамин Смехов и другие актеры Театра на Таганке выступят в Самаре

«Флейта-позвоночник» - музыкально-поэтическое представление (музыка Вячеслава Ганелина), грустный поклон - через 48 лет - легендарному спектаклю Юрия Любимова «Послушайте!»Как было и в сценарии прошлого спектакля, во «Флейте-позвоночнике» звучит обращение Маяковского к Пушкину, а следом - и к Лермонтову, Некрасову, Есенину. Предпремьерный показ состоялся 16 ноября 2015 года в Риме.Владимир Маяковский – один из самых важных поэтов в жизни артиста Вениамина Смехова. Его встречи и дружба с Лилей Брик воплотились в радостный долг перед памятью поэта.Смехов был автором сценариев и режиссером многих постановок по Маяковскому: «Москва горит» (1973, ЦТ, автор сценария и режиссер), «Послушайте!» (1967, Театр на Таганке, автор сценария совместно с Ю. П. Любимовым), «Играем Маяковского» (1984, ЦДТ, автор сценария), «Лиля, люби меня» (1996, проект выставки «Москва-Берлин», автор сценария, режиссер и исполнитель), «Две сестры» (2000, Théâtre du Gymnase, Марсель, Франция, автор сценария, режиссер), «Некрасов-Маяковский» из цикла «Я пришел к вам со стихами» (2014, канал «Культура», автор сценария и исполнитель).