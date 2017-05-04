Великая Отечественная, Гагарин и спорт. В самарских парках появятся новые арт-объекты

StreetArt Park – проект, направленный на художественное преображение и благоустройство парков города. Все желающие могли поучаствовать в конкурсе и прислать свои эскизы рисунков, которые в дальнейшем нанесут на здания и сооружения на территории парков Щорса, Победы и Гагарина.В конкурсную комиссию вошли руководители управления главного архитектора города, департамента культуры и молодежной политики, МАУ «Парки Самары». По решению экспертов в финал прошли три эскиза:1) Эскиз Сергея Цвелика для объекта в парке им. Юрия Гагарина, посвященный первому космонавту СССР:2) Эскиз Семена Ефентьева для летней эстрады в парке Победы, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, ее героям и символам:3) Эскиз спортивной тематики на территории парка Щорса, который выполнила группа студентов архитектурного факультета Архитектурно-строительного института СамГТУ:Коллективную работу высоко оценили члены Конкурсной комиссии, однако, по их мнению, представленный эскиз не совсем удачен для размещения на пилонах входной группы парка Щорса. Как сообщили sgpress.ru в МАУ «Парки Самары», на данный момент идет согласование нового места для данного рисунка. Скорее всего, проект будет реализован в другом парке города.В первую очередь распишут летнюю эстраду в парке Победы по эскизу Семена Ефентьева. Художник назвал свою работу «Помним, как вчера!». Роспись начнется в ближайшие дни, а торжественное открытие нового арт-объекта состоится 9 мая в 17:00. В парке Гагарина расписанное здание появится в июне, однако где именно - пока неизвестно.