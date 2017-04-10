Ведущая «Орла и Решки» подписала самарцу загранпаспорт для удачи в путешествиях

Регина Тодоренко встретилась с поклонниками в ТЦ «МЕГА» в воскресенье, 9 апреля.



В торговом центре состоялся FASHION DAY с участием ведущей программы о путешествиях «Орел и Решка», дизайнером и певицей Региной Тодоренко. Телеведущая рассказала, что посетила Самару впервые и отметила, что здесь очень стильные и яркие жители.



В начале мероприятия Регина провела увлекательный мастер-класс, рассказав о модных тенденциях этой весны. Также ведущая прокомментировала модные показы для взрослых и детей, образы для которых собирали местные дизайнеры.



Регина Тодоренко известна не только как модный эксперт, но и, в первую очередь, как ведущая программы «Орел и решка». «Как ты попала в программу «Орел и решка»?, «Кем ты хотела стать в детстве?», «Какие пять вещей нужно обязательно взять с собой в путешествие?», «Какие города не стоит посещать туристам?» - желающих задать личные вопросы телеведущей было очень много.



В конце мероприятия Регина Тодоренко провела автограф-сессию и сфотографировалась со всеми желающими.Телеведущая подписала множество журналов, десятки фотографий, несколько чехлов для телефона, теннисную ракетку, руку и даже загранпаспорт на удачу в путешествиях.



- Благодарю вас за горячие сердца, горящие глаза и шоколад. В Самаре сегодня всего 9 градусов тепла, но было как в 40-градусную жару в Одессе! - поделилась впечатлениями от встречи с самарскими поклонниками Регина.