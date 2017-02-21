Вчера в Советском районе произошло сразу два пожара

Горело бытовое помещение. На тушение огня выезжали 28 специалистов, было задействовано 7 единиц техники. Возгорание ликвидировали в 23:39.Второй пожар произошел в этот же день спустя 40 минут, в 23:56.На проезде 9 Мая загорелись сараи. С пламенем боролись 32 огнеборца на 7 единицах техники. Пожар потушили в 00:11.