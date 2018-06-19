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Итоги "прямой линии" с главой администрации Советского района

Глава администрации Советского района - о дорогах, благоустройстве и самовольных объектах.

На днях в редакции «СГ» состоялась прямая линия с главой администрации Советского района Вадимом Бородиным. Жители смогли по телефону и электронной почте задать вопросы, озвучить предложения. Говорили как о темах, актуальных для всего района, так и о точечных проблемах. Ремонт проездов Жительница дома №177 на улице Партизанской Надежда Лавренова рассказала, что в плачевном состоянии находится внутридворовой проезд. В 2017 году жильцы провели общее собрание, на котором утвердилиплан реконструкции территории по проекту «Формирование комфортной городской среды». Однако двор не вошел в итоговы список. Сын Надежды - инвалид-колясочник, разбитая дорога значительно затрудняет передвижение. Женщина поинтересовалась, когда асфальтовое покрытие в их дворе приведут в порядок.

Бородин подтвердил, что в этом году в программу вошли десять дворов Советского района. Партизанской, 177 среди них нет. Но есть другой вариант решения проблемы.

- Я был в этом дворе, общался с жителями, ознакомился с ситуацией, - сказал глава районной администрации. - Действительно, около второго и третьего подъездов покрытие разрушено. Ямы неоднократно засыпали асфальтовой крошкой, что не давало нужного результата. Там возможен ремонт «картами». Контракт на проведение этих работ будет заключен 23 июля, до 1 сентября внутриквартальный проезд приведут в порядок.

По словам Бородина, всего в этом году на ремонт внутриквартальных проездов Советского района выделено 4,9 млн рублей. На эти средства будет выполнен ямочный ремонт дорог на площади 1520 квадратных метров, еще более пяти тысяч «квадратов» восстановят «картами».

- Некоторые адреса, где пройдет ремонт, были включены в список по предписанию ГИБДД, - пояснил Бородин. - Остальные адреса будут согласованы с депутатами районного совета.

Борьба с «самоволкой»

Несколько читателей поинтересовались ситуацией с демонтажом самовольно установленных на территории района торговых киосков и гаражей.

Бородин рассказал, что на вывоз незаконных гаражей в этом году выделено 1 млн 78 тысяч рублей, аукцион по определению подрядчика прошел 13 июня. Планируют вывезти 77 металлических
гаражей.

Кроме того, ведется активная работа с жителями, многие из которых соглашаются сами демонтировать свое имущество. Например, на улице Гагарина, 74- 76, где сейчас идет благоустройство по проекту «Формирование
комфортной городской среды», собственники убрали три гаража. Еще шесть конструкций вывезли из двора дома на улице Ивана Булкина, 82.

На демонтаж объектов потребительского рынка будет потрачено 1,9 млн рублей, контракт будет заключен на вывоз 17 объектов.

На вывоз незаконных гаражей в этом году выделено 1 млн 78 тысяч рублей, аукцион по определению подрядчика прошел 13 июня. Планируют вывезти 77 металлических гаражей. 



Места в детсадах и школе

Молодых родителей интересовали вопросы нехватки мест в детских садах, а также в школе №176.

Вадим Бородин рассказал, что на улице Ратнера, 25 будет достроен детский сад. На работы из областного бюджета в этом году выделено 74,5 млн рублей. «Коробка» построена, сейчас специалисты прокладывают внутренние инженерные системы, занимаются чистовой отделкой помещений. Общая готовностьдетского сада составляет 60%, в этом году учреждение планируют сдать в эксплуатацию.

Школа №176 находится в микрорайоне, который в последние годы активно застраивается многоэтажками, так что количество учеников в образовательном учреждении значительно увеличилось. Чтобы ознакомиться с  ситуацией, туда неоднократно выезжали депутаты городской и губернской думы, а также глава города Елена Лапушкина.

- Рядом со школой находится территория, принадлежащая министерству здравоохранения, - пояснил Бородин. - Там запланировано строительство поликлиники, но сейчас решается вопрос о выделении части земельного участка под возведение пристроя к школе. Департамент градостроительства разрабатывает проект, после утверждения которого будет рассмотрен вопрос о финансировании.

Порядок у «Родничка надежды»

Вопрос Андрея Викторовича касался ремонта сквера «Родничок надежды» на улице Аэродромной. Также он упомянул, что в этом сквере порой собираются маргинальные личности. По его мнению, на той территории стоит организовать патрулирование дружинниками или полицейскими, чтобы «Родничок надежды» стал местом спокойного семейного отдыха.

Бородин напомнил, что «Родничок надежды» - один из объектов, за благоустройство которого 18 марта высказалось наибольшее число жителей района, участвовавших в рейтинговом голосовании. В этом году сквер отремонтируют. Работы начнутся в ближайшее время и будут завершены до 1 сентября. Глава администрации пообещал пригласить неравнодушного жителя в сквер, чтобы он смог все увидеть своими глазами.

- Мы уже не раз выезжали в этот сквер и при составлении плана благоустройства постарались учесть все замечания жителей, - пояснил Бородин. - После того как объект будет сдан в эксплуатацию, совместно с отделом полиции будем решать вопрос о включении в план патрулирования. Подобный опыт у нас уже есть. Некоторые территории действительно удалось таким образом освободить от асоциальных личностей.



Стук в окно

Лидию Васильевну, жительницу дома на улице Аэродромной, 123, беспокоит разросшееся дерево, которое ветками стучит ей в окно. Она обращалась в управляющую компанию с просьбой спилить ветки, но ее вопрос проигнорировали. Глава районной администрации пообещал связаться с коммунальной компанией.

- Деревья, которые находятся на придомовой территории, подлежат опиловке управляющей компанией, - прокомментировал Бородин. - К сожалению, сотрудники этих организаций нередко игнорируют просьбы жильцов. Если вопрос касается сноса неаварийных деревьев, то его решают на общем собрании. Надо искать компромисс, ведь одним нужна тень, другим - солнце. Но если речь идет о спиле веток, которые тревожат жителей отдельной квартиры, можно обойтись без общего собрания, обратившись в управляющую компанию. Подскажем коллегам, что на этот случай надо обратить внимание.

Нужно больше парковок

Еще один вопрос читателей касался парковки машин на газонах. В качестве примера была приведена достаточно широкая зеленая полоса на улице Советской Армии в районе пересечения с улицей Дыбенко, освоенная автовладельцами. Жители поинтересовались, можно ли оборудовать официальную парковку.

- В период, когда застраивали те кварталы, машин было гораздо меньше, чем сейчас, - говорит Бородин. - Сегодня исправить ситуацию можно, участвуя в проекте «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает в том числе увеличение парковочных мест. Но заняться этим вопросом должны сами жители, многое зависит именно от них. Во всех дворах, где сейчас идет ремонт по проекту, предусмотрено
максимально возможное увеличение мест.
Дата: 19 июня 2018 , 11:32
219
Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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