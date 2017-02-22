ВАЗовская легковушка врезалась в трактор: погиб мужчина

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 38-летний водитель 99-й без прав ехал со стороны Большой Черниговки в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию до впереди идущей машины, автомобилист столкнулся с трактором Беларус-82. Им управлял 55-летний мужчина.31-летняя пассажирка легкового автомобиля, а также водитель трактора с травмами были доставлены в ближайшую больницу. Предполагаемый виновник аварии от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия врачей.Сообщается, что в момент аварии тракторист был трезвым. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.