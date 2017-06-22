В зоопарке приютили найденного в Самарской области детеныша косули

Однако стоит помнить, что самка косули часто оставляет своего детеныша в укромном месте, сама в это время уходит на кормежку, но всегда возвращается к малышу. При контакте с человеком на детеныше остаются сильные для мамы косули запахи, и она, вероятнее всего, откажется от него. Такого малыша нельзя будет вернуть в дикую природу, самостоятельно он не выживет.Также в зоопарке 20 мая родился черненький лисенок от пары лисиц-чернобурок. Из-за маленького белого пятна на лапке малыша назвали Пиксель.Увидеть зверят можно будет 28 июня в 11:00.