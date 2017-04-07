В здании самарского главпочтамта кто-то забыл тонометр. Эвакуировали 100 человек
Полицейские завершили проверку бесхозного пакета. Отделение работает в штатном режиме.
В пятницу, 7 апреля, в 11:25 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение из одного из почтовых отделений Самары. Очевидцы сообщили, что в здании главпочтамта на улице Ленинградской обнаружили бесхозный пакет. На место происшествия выехали все оперативные службы города. Из здания эвакуировали около 100 человек.
- Специалисты обследовали помещение с помощью спецсредств и собаки. Оказалось, что в пакете находится тонометр. Взрывчатых веществ не обнаружено. Сейчас отделение работает в штатном режиме, - сообщил sgpress.ru руководитель отдела общественных связей ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.
В 12.15 полиция завершила работу на месте происшествия.
В пятницу, 7 апреля, в 11:25 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение из одного из почтовых отделений Самары. Очевидцы сообщили, что в здании главпочтамта на улице Ленинградской обнаружили бесхозный пакет. На место происшествия выехали все оперативные службы города. Из здания эвакуировали около 100 человек.
- Специалисты обследовали помещение с помощью спецсредств и собаки. Оказалось, что в пакете находится тонометр. Взрывчатых веществ не обнаружено. Сейчас отделение работает в штатном режиме, - сообщил sgpress.ru руководитель отдела общественных связей ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.
В 12.15 полиция завершила работу на месте происшествия.
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