В здании реального училища планируют заменить кровлю

Общественники, эксперты, власти продолжают обсуждать судьбу объекта культурного наследия федерального значения - здания реального училища. На днях состоялось выездное заседание комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям городской думы, посвященное этой теме.



Здание переходит из-под крыла прежнего хозяина - Минобороны РФ - в собственность муниципалитета. Мэрия определила, что первоочередная задача - создать все условия, чтобы в помещения не могли проникать посторонние, поскольку такие визиты уже оборачивались пожарами. Участники выездного заседания встретились с выставленной охраной, обошли здание, чтобы убедиться, что проникнуть в него теперь непросто. По периметру усадьбы все окна первого этажа и входы закрыты профлистом. За зданием круглосуточно наблюдают сотрудники частного охранного предприятия, нанятого городским департаментом управления имуществом.



- Две недели назад, во время круглого стола в Доме архитектора, общественники выразили озабоченность тем, как объект охраняется, есть ли доступ для посторонних, насколько вероятен новый пожар. В том числе говорили, какие работы необходимы, чтобы внутрь здания не проникали осадки. Именно этот вопрос мы собрались обсудить сегодня. Кто будет восстанавливать здание и как его дальше использовать - таких вопросов пока не ставим, обсуждаем только текущие технические моменты, - пояснил заместитель председателя думы Игорь Рязанов.



Специалисты департамента градостроительства сообщили, что разработка проекта первоочередных противоаварийных консервационных работ начнется уже весной. Ожидается, что в конце марта на сайте ведомства будет объявлена дата проведения торгов. Стоимость собственно консервации ориентировочно оценивают в 50 млн рублей. Прежде всего потребуется замена кровли, которая больше всего пострадала в прошедших пожарах. Противоаварийные работы, с учетом всех предварительных процедур, могут начаться в октябре текущего года.



Что касается дальнейшей реставрации здания, она обойдется, по предварительным расчетам, в полмиллиарда рублей. Такие средства сложно найти в бюджете, потенциальные инвесторы повышенный интерес к зданию не проявили, так что пока речь ведется лишь о консервации здания, чтобы остановить его разрушение.



Департаменту градостроительства предложено, как только появится проект, вынести его на обсуждение, чтобы заинтересован-

ная общественность вносила свои предложения по первоочередным шагам сохранения исторического объекта.