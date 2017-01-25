В январе самарские судебные приставы выдворили 31 мигранта
Работники самарского регионального Управления Федеральной службы судебных приставов препроводили до пункта пропуска через государственную границу РФ иностранцев, нарушивших правила пребывания в РФ.
Всего за весь 2016 год судебные приставы региона выдворили более 89 десятков нелегальных мигрантов, причем почти 6 сотен из них уехали за свой счет. Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.
Всего за весь 2016 год судебные приставы региона выдворили более 89 десятков нелегальных мигрантов, причем почти 6 сотен из них уехали за свой счет. Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.
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