В январе самарские судебные приставы выдворили 31 мигранта

Всего за весь 2016 год судебные приставы региона выдворили более 89 десятков нелегальных мигрантов, причем почти 6 сотен из них уехали за свой счет. Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.