В январе этого года 70 дольщиков получат ключи от квартир в доме на улице Братьев Коростелевых

Важной темой повестки стало исполнение протокольных поручений по итогам встречи главы региона Дмитрия Азарова с обманутыми дольщиками, которая состоялась ‪22 ноября‬ и продолжалась в течение девяти часов. Тогда возможность выступить и напрямую обсудить существующие проблемы получили представители более 50 проблемных долёвок, расположенных на территории области.Глава областного минстроя Александр Баландин доложил об исполнении протокольных получений ноябрьской встречи. По его словам, в декабре 2017-го были сданы в эксплуатацию 4 объекта долевого строительства на улицах Советской Армии, 121, Блюхера/Карбышева Тухачевского, 10 и улице Печерской, 25. В результате вопрос с жильем был решен для 604 дольщиков. При этом фактически их число еще больше, ведь зачастую жилья ждали целыми семьями.Уже до конца января будет сдан долгострой на улице Братьев Коростелевых, 64а-66-а , что позволит решить квартирный вопрос еще 70 дольщиков.Ранее ключи от квартир получили дольщики еще двух домов - на Заводском шоссе, 57 и на улице Карбышева,1. Всего в прошлом году вопрос с жильем решился для 852 человек.