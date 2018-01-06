В январе этого года 70 дольщиков получат ключи от квартир в доме на улице Братьев Коростелевых
Об этом стало известно в пятницу, 5 января, во время совещания, посвящённого вопросам градостроительства и развития транспортной инфраструктуры.
Важной темой повестки стало исполнение протокольных поручений по итогам встречи главы региона Дмитрия Азарова с обманутыми дольщиками, которая состоялась 22 ноября и продолжалась в течение девяти часов. Тогда возможность выступить и напрямую обсудить существующие проблемы получили представители более 50 проблемных долёвок, расположенных на территории области.
Глава областного минстроя Александр Баландин доложил об исполнении протокольных получений ноябрьской встречи. По его словам, в декабре 2017-го были сданы в эксплуатацию 4 объекта долевого строительства на улицах Советской Армии, 121, Блюхера/Карбышева Тухачевского, 10 и улице Печерской, 25. В результате вопрос с жильем был решен для 604 дольщиков. При этом фактически их число еще больше, ведь зачастую жилья ждали целыми семьями.
Уже до конца января будет сдан долгострой на улице Братьев Коростелевых, 64а-66-а , что позволит решить квартирный вопрос еще 70 дольщиков.
Ранее ключи от квартир получили дольщики еще двух домов - на Заводском шоссе, 57 и на улице Карбышева,1. Всего в прошлом году вопрос с жильем решился для 852 человек.
Важной темой повестки стало исполнение протокольных поручений по итогам встречи главы региона Дмитрия Азарова с обманутыми дольщиками, которая состоялась 22 ноября и продолжалась в течение девяти часов. Тогда возможность выступить и напрямую обсудить существующие проблемы получили представители более 50 проблемных долёвок, расположенных на территории области.
Глава областного минстроя Александр Баландин доложил об исполнении протокольных получений ноябрьской встречи. По его словам, в декабре 2017-го были сданы в эксплуатацию 4 объекта долевого строительства на улицах Советской Армии, 121, Блюхера/Карбышева Тухачевского, 10 и улице Печерской, 25. В результате вопрос с жильем был решен для 604 дольщиков. При этом фактически их число еще больше, ведь зачастую жилья ждали целыми семьями.
Уже до конца января будет сдан долгострой на улице Братьев Коростелевых, 64а-66-а , что позволит решить квартирный вопрос еще 70 дольщиков.
Ранее ключи от квартир получили дольщики еще двух домов - на Заводском шоссе, 57 и на улице Карбышева,1. Всего в прошлом году вопрос с жильем решился для 852 человек.
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