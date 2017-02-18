Президент завода сообщил, что в 2016 году АвтоВАЗ произвел (с учетом площадки компании в Ижевске) 408 тыс. автомобилей. А в 2017 г. предприятие планирует увеличить выпуск автомобилей на 10% и выпустить около 465 тыс. автомобилей под брендами Lada, Renault, Nissan и Datsun.На встрече Николя Мор известил губернатора о том, что министерство промышленности и торговли РФ подтвердило план господдержки автомобильной отрасли на текущий год.По словам руководителя, в январе доля АвтоВАЗа на российском рынке составила 21%, в январе же продажи завода выросли на 5%.Кроме того, стороны обсудили дополнительную эмиссию акций компании, которая прошла в конце прошлого года. Это позволило дополнительно привлечь в уставной капитал предприятия 26 млрд рублей.